Un ancien joueur a montré son incrédulité que Man Utd n’ait pas tenté de signer une star de 15 millions d’euros pour améliorer son milieu de terrain cet été.

On parle souvent du couple Fred et Scott McTominay au centre du parc. Les joueurs font un travail décent mais ne sont pas considérés comme étant au niveau de la Ligue des champions.

Fred en particulier semble avoir du mal dans les matchs importants. Il est souvent poussé hors du ballon ou le donne dans des situations vitales.

Il n’est pas surprenant que les chefs de club recherchent des remplaçants potentiels. Declan Rice de West Ham est un joueur considéré.

L’Anglais est déjà capitaine de son équipe, alors qu’il n’a que 22 ans. Il les entraîne régulièrement sur le terrain avec ses courses à haute énergie et son pressing.

Man Utd devrait se séparer de 100 millions de livres sterling pour le faire venir de West Ham.

Une autre option est celle du Borussia Dortmund Jude Bellingham. C’est un coéquipier anglais de Rice qui illumine l’Allemagne.

De nature plus offensive, il a déjà inscrit trois buts et six passes décisives cette campagne.

Bellingham est très apprécié par son club actuel, tout comme Rice. Il en coûterait environ 100 millions de livres sterling pour l’amener à Old Trafford.

L’ancien joueur Walter Sabatini, qui opère désormais en tant que directeur du football italien, estime que les Diables rouges auraient dû regarder Andre-Frank Zambo Anguissa.

Le joueur de 25 ans est dans les livres à Fulham. Cependant, il a rejoint Naples pour un prêt d’une saison dans le mercato d’été.

Anguissa a impressionné au milieu de terrain et devrait maintenant effectuer un changement permanent. Napoli ne paiera à Fulham que 15 millions d’euros (12,6 millions de livres sterling) pour ses services.

Bien que le joueur de 25 ans ne soit pas aussi célèbre que Rice ou Bellingham, il ferait certainement un travail décent pour protéger les quatre arrières de Man Utd.

« L’accord d’Anguissa était fantastique », a déclaré Sabatini (via HITC). «Je ne comprends pas comment personne en Premier League ne l’a remarqué. Je suis étonné que les meilleurs clubs anglais comme Man Utd ou Chelsea n’aient pas trouvé un joueur de Fulham plus tôt.

Pendant ce temps, le défenseur de United Diogo Dalot voudrait quitter le club en janvier.

L’arrière droit n’a pas encore terminé un match de Premier League cette saison. Il doit remplacer le premier choix Aaron Wan-Bissaka.

Dalot a connu une période fructueuse avec l’AC Milan la saison dernière. Et il semble qu’il veuille retourner en Italie pour la seconde moitié de la campagne.

Sport Witness, citant des rapports en Italie, affirme que Dalot est impatient d’avoir du temps de jeu ailleurs. Cela pourrait mettre en place un transfert vers la Roma de José Mourinho.

Le rapport fait état d’un accord d’une valeur d’un peu moins de 10 millions d’euros. Il est affirmé que le joueur rejoindrait la Roma sur un premier prêt avant de signer un contrat à long terme l’été prochain.

