L’ancien journaliste du New York Times Alex Berenson suspendu définitivement par Twitter .

Twitter a définitivement banni Alex Berenson, un ancien journaliste du New York Times qui est devenu un critique majeur de la censure des Big Tech et des blocages et mandats des coronavirus.

Répondant à une demande de Fox News, où Berenson a été un invité fréquent pendant la pandémie, un porte-parole de Twitter a répondu que « Le compte que vous avez référencé a été définitivement suspendu pour violations répétées de nos règles de désinformation COVID-19. »

Berenson a répondu sur sa page Substack, où il a posté un message intitulé “Au revoir Twitter”.

“C’est le tweet qui l’a fait”, a-t-il écrit, au-dessus d’une image de son compte Twitter avant d’être retiré. « Tout à fait exact. J’ai hâte d’entendre ce qu’en pensera un jury.

Ce qu’il avait écrit dans ce tweet, c’est que le vaccin contre le coronavirus n’arrête pas l’infection ou la transmission.

“Ne le considérez pas comme un vaccin”, a-t-il poursuivi. « Considérez-le – au mieux – comme une thérapeutique avec une fenêtre d’efficacité limitée et un profil d’effets secondaires terribles qui doit être dosé AVANT LA MALADIE. »

Berenson a travaillé pour le New York Times de 1999 à 2010, avant de partir pour devenir romancier, bien qu’il ait également écrit plusieurs livres et brochures de non-fiction auto-édités depuis le début de la pandémie.

Berenson s’est avéré être une épine dans le pied de Big Tech, des médias grand public et de l’establishment médical. Les Centers for Disease Control and Prevention, par exemple, affirment que les vaccins COVID-19 «sont sûrs et efficaces».

Dans un éditorial de décembre, Berenson a écrit pour le Wall Street Journal, il a averti que la pandémie nous avait amenés à « une nouvelle ère de censure et de suppression ».

« L’information n’a jamais été aussi abondante ou plus facile à diffuser. Pourtant, nous glissons dans une nouvelle ère de censure et de suppression, encouragée par les géants de la technologie et les sociétés de médias traditionnels. En tant que personne qui a été faussement qualifiée de “négationniste” du coronavirus », écrivait-il à l’époque. « J’ai vu cette crise de mes propres yeux. »

Il venait de mettre fin à une bataille avec Amazon au sujet de ses livres auto-édités.

“Depuis juin, Amazon a tenté à deux reprises de supprimer les brochures auto-publiées que j’ai écrites sur Covid-19 et la réponse à celui-ci”, a-t-il poursuivi. « Ces brochures ne contiennent pas de théories du complot. Comme les scientifiques qui ont écrit la déclaration de Great Barrington, je pense simplement que de nombreuses mesures pour contrôler le coronavirus ont été dommageables, contre-productives et non soutenues par la science. »