L’ancien Kevin Hunter de Wendy Williams la claque sur les commentaires de Bobby Shmurda ⋆ .

WENN / Instagram

Cela arrive après que l’animatrice de télévision ait abordé la libération de prison du rappeur de Brooklyn dans un épisode de son émission-débat dans lequel elle affirme que le cracheur retournera probablement en prison au milieu de cet été.

AceShowbiz –

Wendy WilliamsL’ex-mari Kevin Hunter a réagi aux remarques de l’animateur de télévision sur le rappeur Bobby Shmurda, qui a été libéré de prison le mois dernier. Comme Wendy a fait allusion au fait qu’il ne faudrait pas longtemps avant que Bobby ne soit renvoyé en prison, elle a reçu beaucoup de réactions négatives qui venaient également de son ex.

Se référant à son compte Instagram, Kevin a écrit: «J’espère qu’à l’avenir, la mère de mon fils fera plus de recherches….» S’éloignant apparemment de Wendy et de son fils, Kevin a poursuivi en disant: «Mais entre-temps, les« VUES »actuellement exprimées ne reflètent pas celles de mon fils ou de moi-même.»

« Nous ne souhaitons la prison ou l’incarcération sur personne .. », a déclaré une personne.

Wendy a abordé la libération de Bobby dans un épisode de son émission-débat « The Wendy Williams Show » plus tôt ce mois-ci. «Voyez, voici ce que je pense, cependant. Ne soyez pas offensé Shmurda, mais je pense que vous aurez des ennuis avant le milieu de l’été. Je fais », a déclaré Wendy.

Quant à savoir pourquoi elle pensait de cette façon, l’animatrice de télévision populaire a fait valoir que son opinion était basée sur les conditions de libération conditionnelle signalées par le rappeur basé à Brooklyn, qui n’incluaient pas de consommation d’alcool, aucune association avec des membres de gangs ainsi qu’un couvre-feu de 20 heures.

Elle a ensuite demandé à DJ Suss One s’il avait compris son point de vue, ce à quoi il a répondu: «Pas du tout… Je comprends que c’est difficile, surtout dans l’industrie du divertissement, mais espérons que tout ira pour le mieux avec lui.» Faisant écho à la personnalité de longue date de la radio de New York, le producteur de l’émission Norman Baker a déclaré: «Nous croyons en vous, Bobby. Tu as ça. »

Ce n’était pas la seule fois où Wendy était critiquée pour ses paroles sur son segment populaire «Hot Topics». Avant cela, NBA YoungBoy’s (YoungBoy ne s’est plus jamais cassé) maman a pris pour cible Wendy pour avoir discuté de son fils dans l’émission après l’arrestation du rappeur.

Utilisant Instagram le mardi 23 mars, Sherhonda Gauldena a écrit: «Arrêtez de vous inquiéter pour quelqu’un qui tombe et priez pour votre propre montée.» Dans un autre article, elle a déclaré: «F ** k Wendy Williams par ici en laissant un homme blanc de 90 ans à moitié mort la sucer, inquiet que mon enfant arrête de me taguer sur des taureaux ** t.»