L’ancien laiton de Chainalysis est maintenant le directeur par intérim du FinCEN

L’actuel directeur par intérim du Financial Crimes Enforcement Network, ou FinCEN, fera ses adieux à l’organe directeur en avril. Son remplaçant: Michael Mosier, ancien conseiller technique en chef de Chainalysis.

«Le directeur Kenneth A. Blanco a annoncé aujourd’hui plusieurs changements de direction ayant un impact sur le bureau», a déclaré vendredi un communiqué public du FinCEN, ajoutant:

«Le directeur Blanco a annoncé qu’il quitterait FinCEN le 9 avril, après avoir occupé le poste de directeur de l’organisation depuis décembre 2017. Michael Mosier, ancien directeur adjoint du FinCEN et actuel conseiller du sous-secrétaire au Trésor, reviendra au FinCEN en tant que directeur par intérim.»

Blanco était le huitième directeur de l’agence gouvernementale. AnnaLou Tirol, directrice adjointe du FinCEN, a travaillé en tant que directrice associée de l’agence de sa division des opérations stratégiques dans le passé, indique le communiqué. Mosier prend ses fonctions de directeur par intérim le 11 avril.

Ce n’est pas la première embauche expérimentée en crypto par une agence gouvernementale. Le président Biden a choisi Gary Gensler comme président de la Securities and Exchange Commission, ou SEC. Gensler est bien formé sur l’industrie de la cryptographie puisqu’il a enseigné un cours approfondi sur le sujet au Massachusetts Institute of Technology, ou MIT, en 2018.

Après le travail de Mosier pour Chainalysis, il a passé du temps à travailler pour FinCEN dans d’autres fonctions, ainsi que pour le département américain de la Justice et plusieurs autres postes du gouvernement américain.

« Je suis fier d’avoir dirigé une organisation incroyable avec une mission de sécurité nationale importante qui a un effet profond sur la vie de tant de personnes, en particulier les plus vulnérables de notre société », a déclaré Blanco dans son communiqué à sa sortie. toute confiance en la capacité de M. Mosier et de Mme Tirol à faire progresser le bureau et à continuer de progresser pour assurer notre sécurité nationale et protéger les gens contre les préjudices.

Les agences gouvernementales américaines sont devenues de plus en plus impliquées dans l’industrie de la cryptographie au fil du temps.