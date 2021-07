Ancien CRO-MAGS leader Jean-Joseph a appelé Dave Grohl pour jouer à des spectacles réservés aux vaccinés.

Un passeport vaccinal est un document physique ou numérique qui indique si une personne est complètement vaccinée contre le COVID-19. Les critiques disent que de tels passeports sont une violation de la vie privée et un exemple de dépassement du gouvernement. Pendant ce temps, les partisans soulignent que la loi fédérale sur l’immigration exige déjà que les immigrants fournissent une preuve de leur statut de vaccination pour plusieurs maladies.

COMBATTANTS DE FOO essentiellement demandé un passeport vaccin le mois dernier lorsqu’ils se sont produits au Madison Square Garden lors de ce qui était le premier grand concert à New York depuis le début de la pandémie. Quelques jours plus tôt, le Grohl-La tenue à la façade a effectué un petit concert d’échauffement à Agoura Hills, en Californie, où les fans souhaitant y assister devaient présenter une pièce d’identité avec photo ainsi qu’une preuve de vaccination afin de récupérer leurs billets non transférables. Les deux événements ont mis en vedette des dizaines d’avocats anti-vaccination qui ont manifesté à l’extérieur du lieu pour « séparer » les vaccinés des non vaccinés.

Joseph, qui s’est prononcé sur Twitter à propos de ses inquiétudes concernant les motivations des sociétés pharmaceutiques et les relations entre les agences gouvernementales, les fabricants et les fournisseurs de vaccins, a discuté de ses sentiments sur la question dans une nouvelle interview avec Christina Rowatt du Vide avec Christina.

Répondant à la perspective des fans ayant besoin d’un passeport vaccinal pour accéder aux concerts, John dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “J’oublie le nom du mec – il est dans un gros putain de groupe – il dit, ‘Je ne joue aucun concert réservé aux vaccinés. Il était dans un grand groupe anglais, j’oublie leur nom est. [Then] vous avez des enculés comme Dave Grohl qui jouait de la batterie pour [1980s Washington, D.C. hardcore punk band] POUSSER UN CRI et s’ouvrir pour le CRO-MAGS, maintenant il est avec le PFIZER GRIPPE, les COMBATS DE LA GRIPPE, et c’est, comme, ‘Nous jouons des spectacles uniquement vaccinés.’ C’est quoi ce genre de conneries ? À quel genre de putain de conneries avez-vous affaire dans votre putain de tête pour jouer un putain de spectacle réservé aux vaccinés ?”

Il existe de nombreux précédents pour devoir présenter une preuve de vaccination, que ce soit pour le travail ou les voyages. Depuis un siècle, presque toutes les écoles des États-Unis exigent une preuve de vaccination pour que les étudiants s’inscrivent. Des dizaines de pays à travers le monde ont besoin d’une “Carte contre la fièvre jaune” pour entrer à leurs frontières.

Les partisans des passeports vaccinaux, y compris plusieurs musiciens de heavy metal de premier plan, les ont présentés comme l’un des moyens les plus efficaces de rouvrir l’économie du pays de manière sûre.

En avril dernier, SOEUR TORSADÉE leader Dee Snider a déclaré qu’il était en faveur d’une sorte de programme de passeport pour le vaccin contre les coronavirus dans lequel les salles de concert peuvent demander aux clients de montrer une preuve de test ou de vaccination avant d’assister à certains événements. Snider a abordé la question brûlante dans un tweet, en écrivant : “Je comprends que certaines personnes s’en méfient, mais je veux un passeport vaccinal de la pire des manières ! J’agite ma carte de vaccination comme un drapeau ! Je n’ai rien me cacher et si un passeport vaccinal me laisse aller dans des endroits sans tous ces protocoles covid, signe-moi bordel !”

Plus tôt ce même mois, TESTAMENT guitariste Alex Skolnick a déclaré que l’annonce récente par divers clubs et promoteurs à travers le pays qu’ils commenceraient à organiser des événements uniquement pour les invités qui présentent une preuve de vaccination complète était “ce que nous devons faire”. Il explique : « Pour aller dans certains pays, il faut se faire vacciner contre la fièvre jaune, et on porte cette carte qui est sortie par le Organisation mondiale de la santé c’est une preuve de vaccination. Quelle est la différence? Nous faisons cela depuis des années. Nous ne penserions pas autrement. Nous ne voulons pas risquer de rendre quelqu’un d’autre malade. Alors pourquoi y aurait-il un problème ici ? Et puis, quand les gens se plaignent du vaccin — « Je ne sais pas ce qu’il y a dedans. Je me méfie…’ Eh bien, vous méfiez-vous du vaccin contre la polio ? Parce que je pense que tout le monde comprend ça. Je ne pense pas que vous quittiez l’hôpital sans avoir reçu certains vaccins.”

Alexis a ajouté: “Je suis juste étonné de voir comment les gens ne sont pas au courant de cela. Il y a la rougeole, les oreillons, la polio… Il y a des vaccins que nous recevons depuis des années, et c’est pourquoi nous n’obtenons pas la rougeole ou les oreillons, ou pourquoi nous “Nous ne sommes pas obligés de ne pas pouvoir marcher à cause de la polio – parce que nous recevons ces vaccins. Et les mêmes communautés médicales et scientifiques qui sont derrière ces vaccins sont derrière ces vaccins.

“Ma patience s’épuise pour ces types” Skolnick conclu.



Chaque entreprise a le droit de décider si vous pouvez ou non entrer une fois qu’elle a déployé cette connerie draconienne de passeport vaccinal – tout comme j’ai aussi le droit de ne pas leur donner mon argent et je ne le ferai pas – ils peuvent foutre le camp ? – John Joseph (@jjcromag) 19 avril 2021

L’OMS (qui est corrompue comme de la merde et dirigée par les sociétés pharmaceutiques et Bill Gates) affirme que les personnes refusant de prendre cette photo expérimentale sont les plus grandes menaces pour la santé. Aucune mention de big Pharma qui a tué des dizaines et des millions de personnes à travers la planète. – John Joseph (@jjcromag) 12 avril 2021

Le gouverneur de merde qui a assassiné des milliers de personnes âgées et s’est imposé aux femmes a déclaré depuis le premier jour après avoir rencontré Bill Gates que les New-Yorkais seraient les cobayes de toutes ces conneries. https://t.co/XWumNVm0wU – John Joseph (@jjcromag) 26 mars 2021

