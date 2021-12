L’ancien leader de Journey, Steve Perry, fait exploser Auto Tune et dit qu’il « a transformé tout le monde en le même chanteur »

Ancien PÉRIPLE chanteuse Steve Perry a critiqué la technologie de correction de hauteur Réglage automatique, disant que ce sont les imperfections de la voix humaine qui rendent la musique attrayante.

Créé par un musicien et un géophysicien Dr Andy Hildebrand en 1997, Réglage automatique est un logiciel qui corrige numériquement la hauteur, permettant aux chanteurs qui chantent faux de produire des pistes vocales parfaitement accordées. Depuis son introduction, le plugin est devenu un équipement standard dans les studios d’enregistrement professionnels, mais l’anti-Réglage automatique le mouvement est vocal.

Dans une nouvelle interview avec Kyle Meredith, Poiré a déclaré qu’une tonalité parfaite est presque impossible à atteindre et que ce sont les défauts et les imperfections naturels qui rendent une voix mémorable et touchante.

« Réglage automatique a fait de tout le monde le même chanteur, ce qui, je pense, est tragique », a-t-il déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET).

« Un musicien très brillant m’en a parlé pendant longtemps, disait-il quand on écoute quelqu’un d’aussi beau qu’un [Barbra] Streisand, ton cœur va juste, ‘Je ne peux pas croire qu’elle puisse faire ça. Comment fait-elle ça ? Et puis tu écoutes Des eaux boueuses et vous obtenez aussi une touche émotionnelle. Eh bien, ce sont deux directions vocales totalement différentes, deux timbres vocaux totalement différents, des styles différents. Eh bien, l’un est angélique et beau et l’autre a une certaine lutte, et c’est aussi la lutte et les imperfections pour lesquelles vous tirez. Il y a ce truc humain.

« Le chant est la chose la plus primitive – c’est vraiment une forme de communication très primitive », Poiré ajoutée. « Et, évidemment, ça va être là pendant un certain temps. C’est pourquoi je ne suis pas si heureux que les gens effacent cette description dont nous venons de parler avec Réglage automatique. »

Les partisans de Réglage automatique ont comparé la voix humaine à un instrument, et ont soutenu que Réglage automatique est simplement un effet comme un vocodor, une talk box ou une pédale wah-wah.

Selon Hildebrand‘s Antares Audio Technologies, plus de 90 pour cent de ses Réglage automatique les unités sont entre les mains d’amateurs; musiciens amateurs et cherchant à lisser leur dernier enregistrement de sous-sol.

Plus tôt cette année, Paul Mccartney a fait la une des journaux lorsqu’il a dit qu’il croyait John Lennon j’aurais adoré utiliser Réglage automatique, qui a été inventé près de deux décennies après Lennonmort en 1980. « Je dirais que si John Lennon avait eu une opportunité, il aurait été partout, » McCartney mentionné. « Pas tellement pour réparer ta voix, mais juste pour jouer avec. »

Poirél’album de vacances de « La saison », est sorti le 5 novembre via Disques Fantastiques.

L’une des voix les plus emblématiques de l’histoire du rock and roll, Poiré a captivé des générations par la puissance de sa tessiture et l’extraordinaire chaleur de son timbre. Sa carrière phénoménale a inclus l’atterrissage sur Pierre roulantela liste des « 100 plus grands chanteurs de tous les temps », en tête PÉRIPLE pendant l’ère la plus couronnée de succès du groupe, et en entrant dans le Temple de la renommée du rock and roll.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).