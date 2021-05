L’ancien leader d’Exodus, Rob Dukes, abandonne le single “ Never Relent ” de New Generation Kill. Gary Holt

GÉNÉRATION TUER, le groupe mettant en vedette l’ancien EXODE leader Rob ducs, a sorti une nouvelle chanson intitulée “Ne jamais relâcher”. La piste, qui présente une apparition d’invité par Gary Holt de EXODE et TUEUR gloire, contient une vitesse vertigineuse, des solos de guitare vertigineux et des voix sans compromis. Le thème de la guerre médiévale de l’accompagnement visuel est un ajustement horriblement approprié pour le single brutal. Les amateurs de thrash devraient également noter que “Ne jamais relâcher” est la première collaboration enregistrée entre Ducs et Holt puisque Roble départ de EXODE en 2014.

Parlant de la chanson, Ducs partage : « Je suis vraiment fier de ‘Ne jamais relâcher’. J’ai été inspiré pour écrire les paroles après avoir lu sur certains dirigeants tyranniques de l’histoire comme Vlad l’Empaleur et Gengis Khan. Il s’est avéré être l’un des morceaux les plus brutaux de l’album, c’est pourquoi il était logique d’avoir Gary jouez avec nous. “

Holt a ajouté: “Je suis super excité d’avoir pu contribuer en solo au nouveau GÉNÉRATION TUER chanson ‘Ne jamais relâcher’! La chanson déchire toute seule; pouvoir y contribuer en solo était super génial! Chanson écrasante! A découvrir au plus vite !”

De plus, les fans peuvent également s’attendre à GÉNÉRATION TUERle troisième album de «MK-Ultra», dont la sortie est prévue à la fin de l’été 2021.

GÉNÉRATION TUER a été formé par Ducs à New York en 2008. Rob, en pause de tournée avec EXODE, voulait canaliser son excès d’énergie créative et d’agressivité dans quelque chose de nouveau. Après l’inclusion de Jason Trenczer, Lou Lehman et Sam Inzerra, le groupe a commencé à écrire et enregistrer son premier album, “Rouge, blanc et sang”, avec plusieurs singles, dont “Festin des loups” et “Détester” ainsi qu’une couverture du ONGLES DE NEUF POUCES Piste “Souhaiter” qui a bénéficié d’une forte rotation radio.

En raison de différences créatives avec Inzerra et la mort prématurée du guitariste Lou Lehman, Jay Vélez et Jim De Maria (PAÏEN) a rejoint et a commencé à enregistrer GENERATION KILLle deuxième album de , “Nous allons tous mourrir”, avec un producteur de renom Chris “Zeuss” Harris (ROB ZOMBIE, LA HAINE RACE). Peu de temps après sa sortie, le groupe entame une tournée européenne avec d’autres EXODE membre Lee Altusle groupe PAÏEN. L’album a donné naissance à plusieurs singles à succès, dont “Les prophètes de la guerre” qui est passé au n°1 le Métal liquide SiriusXM‘s “Dirty Dozen” et est resté l’une des chansons les plus demandées sur la chaîne.

Suite au succès de “Nous allons tous mourrir”, le batteur Rob Youells rejoint GÉNÉRATION TUER et ils sont entrés en studio, cette fois avec des ex-GUNS N’ ROSES guitariste Ron “Bumblefoot” Thal pour enregistrer un album avec un membre fondateur de RUN-DMC, Darryl “DMC” McDaniels. Le projet était initialement intitulé TUER LA GÉNÉRATION DMC avant de devenir sa propre entité, rebaptisée plus tard MORTS FRAGILES.

Actuellement, GÉNÉRATION TUER enregistre “MK-Ultra”, en s’associant à nouveau avec Zeuss, Youells retour à la batterie et avec un nouveau membre, Max Vélez, à la basse.



