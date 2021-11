L’ancien maire de Stockton, Michael Tubbs, explique pourquoi il veut mettre fin à la pauvreté

Michael Tubbs, ancien maire de Stockton, Californie.

Michael Tubbs a eu toutes les chances contre lui alors qu’il grandissait à Stockton, en Californie, en tant que fils d’une jeune mère célibataire et d’un père incarcéré.

Tubbs, 31 ans, a estimé que les attentes pour sa vie d’homme noir en Amérique étaient soit la prison, soit la mort, écrit-il dans ses nouveaux mémoires, « The Deeper the Roots ».

Mais Tubbs a défié ce sombre avenir lorsqu’il a été accepté à l’Université de Stanford. Après avoir obtenu son diplôme, il est retourné à Stockton pour siéger au conseil municipal. Il a de nouveau bouleversé les attentes lorsqu’en 2017, il est devenu le premier maire noir de la ville et, à seulement 26 ans, le plus jeune maire d’une ville américaine.

Pendant son mandat, Tubbs a créé une expérience de revenu garanti qui a donné à certains résidents 500 $ par mois, un programme qui a depuis été reproduit dans d’autres villes américaines. Il a également travaillé pour aider d’autres étudiants comme lui à réaliser leurs rêves universitaires.

En 2020, cependant, il a perdu sa candidature à sa réélection, une défaite sur laquelle il écrit dans ses nouveaux mémoires.

CNBC.com a rencontré Tubbs avant qu’il ne lance une visite virtuelle du livre avec une séance de questions-réponses avec Oprah Winfrey, qui a publié les mémoires via son empreinte Flatiron Books.

Lorie Konish : Votre histoire commence lorsque votre mère vous dit : « Ne dites à personne nos affaires ». Pourquoi avez-vous décidé d’écrire un livre racontant votre histoire maintenant ?

Michael Tubbs : En grandissant, tant de mémoires m’ont vraiment inspiré, en particulier des mémoires sur la transition de l’adolescence à l’âge adulte. Je pense à « Black Boy » de Richard Wright. Je pense à « Makes Me Wanna Holler » de Nathan McCall et d’autres. Les expériences uniques que j’ai vécues en grandissant à Stockton, mais aussi en étant le premier maire noir d’une grande ville, de Stockton, en étant le plus jeune maire d’une grande ville de tous les temps, c’est juste une perspective et une expérience uniques que j’ai pensé qu’il valait la peine de capturer tout en c’était encore frais dans mon esprit, alors que je le vivais encore.

LK : Votre père était en prison pendant votre enfance, ce que vous avez caché. Pourquoi?

TA : J’étais tellement embarrassée parce que je pensais que cela amènerait les gens à me juger ou à voir tout ce que je faisais à travers ce prisme. J’avais peur de savoir si c’était une prophétie pour moi et mes contributions à la société ou comment serait ma vie. Je ne voulais pas que quelqu’un porte un jugement sur moi ou ma famille sur cette base.

LK : Vous racontez qu’en arrivant dans le système éducatif, vous avez rencontré du racisme ou des enseignants condescendants. Vous avez défié les attentes lorsque vous avez été accepté à l’Université de Stanford. Comment cette expérience éducative a-t-elle changé votre perspective?

TA : De l’école primaire jusqu’à ce que j’obtienne mon diplôme d’études secondaires, je ne m’entendais tout simplement pas avec beaucoup de mes professeurs. Et tous n’étaient pas racistes, mais certains l’étaient absolument. La salle de classe ne se sentait pas en sécurité pour moi. Je sentais que c’était toujours une lutte ou un combat. J’avais l’impression que mes professeurs essayaient de me contrôler ou de me mettre en ligne ou de me remettre à ma place. J’ai vraiment rejeté tout ça.

Et ce n’est qu’à Stanford que les mêmes choses pour lesquelles j’aurais eu des ennuis au lycée, comme vraiment expulsé de la classe, étaient la raison pour laquelle j’étais l’animal de compagnie d’un enseignant, était la raison pour laquelle tous les professeurs voulaient que je fasse de l’AT pour eux, c’était la raison pour laquelle tous les professeurs voulaient être mon mentor et rédiger des recommandations pour moi. Ils appréciaient quelqu’un qui posait des questions, quelqu’un qui était stimulant, quelqu’un qui était vraiment enthousiaste à l’idée d’apprendre et qui voulait débattre des idées et discuter. C’était la plus grande surprise de Stanford, en fait, c’était que je n’étais pas contrôlé en classe, que j’étais l’animal de compagnie du professeur. C’était exactement le contraire au lycée ou à l’école primaire.

LK : En tant que stagiaire à la Maison Blanche du président Barack Obama, vous avez découvert que votre cousin Donnell avait été tué par balle à Stockton. Comment était-ce et comment la mort de Donnell vous influence-t-elle aujourd’hui ?

TA : C’était très choquant. Faire juste face à la douleur, la colère, le chagrin, le sentiment d’impuissance, se sentir presque nihiliste, et aussi le faire depuis un lieu privilégié, comme être à la Maison Blanche, être à Stanford et avoir été chez Google avant cela. Et vraiment penser à la façon dont la vie de quelqu’un était meilleure parce que ces choses se passaient pour moi ? Ou en quoi cela aide-t-il quelqu’un d’autre ? Cela m’a vraiment fait penser, OK, qu’est-ce que je veux faire dans le monde ?

Et cette douleur, cette colère et ce chagrin m’ont poussé à me présenter au conseil municipal et cela motive toujours le travail que j’ai fait et fais maintenant autour de la réduction de la violence armée et de la création de communautés plus sûres et de la réduction des homicides dans des communautés comme Stockton. C’était si réel et si viscéral, puis de réaliser que la cause n°1 de décès dans ce pays pour les jeunes hommes noirs et latinos entre 14 et 25 ans n’est pas le cancer, n’est-ce pas Covid, c’est la violence armée. C’est inacceptable, et j’ai senti que je devais faire quelque chose pour essayer de le changer.

LK : Lorsque vous vous êtes présenté au conseil municipal, vous avez eu des démêlés avec des personnes comme Oprah Winfrey et MC Hammer, qui vous ont aidé financièrement. Comment c’était ?

TA : C’était tellement aléatoire de la meilleure façon. C’était aussi la confirmation que même si c’était peu probable, même si cela semblait être une idée folle, que cela s’alignait sur un objectif plus important, que c’était ce que je suis censé faire. Car qui peut prévoir ça ?

Personne n’a l’intention de se présenter aux élections et de demander à MC Hammer de leur donner de l’argent pour une course au conseil municipal. Cela m’a juste rappelé que c’était quelque chose de plus gros. C’était plus gros que moi et plus gros que cette course. Et c’est arrivé à des points d’inflexion cruciaux quand j’ai voulu abandonner, quand j’ai senti que je n’en avais pas assez. Je suis toujours sous le choc, émerveillé, surpris à ce jour, comme 10 ans plus tard.

LK : Êtes-vous resté en contact avec eux ?

TA : MC Hammer habite à 30 minutes de Stockton. Nous avons donc eu quelques dîners, nous avons envoyé des SMS, nous avons récemment eu une conversation au Clubhouse sur le revenu de base. Je l’appelle oncle Hammer maintenant.

Oprah, nous n’avions pas gardé contact jusqu’à ce qu’elle prenne le livre et dise : « Je veux le publier. » Et nous avons une conversation sur le livre, ce qui me passionne.

LK : Vous écrivez à quel point votre mère était heureuse le dernier jour où elle a utilisé un service d’encaissement de chèques local. Comment ces services ont-ils influencé votre famille et la communauté de Stockton ?

TA : Dans certaines parties de Stockton, vous allez trouver des lieux d’encaissement de chèques. Compte tenu du fonctionnement des chèques de paie, vous êtes payé le 15 et le 31, mais vos factures sont dues le 12 ou le 10. De voir ma mère devoir aller dans des lieux d’encaissement de chèques, non pas parce qu’elle n’aurait jamais l’argent, mais parce qu’elle n’avait pas le montant exact le jour où il était dû, et aurait besoin d’environ deux jours de plus pour attendre sa paie Chèque. Cela m’a vraiment donné une passion pour la sécurité économique et c’est de là que vient le revenu de base, et c’est de là que vient une grande partie du travail autour de l’inclusion financière, c’est de voir à quel point ces institutions sont prédatrices et terribles en ce qu’elles maintiennent les gens dans le cycle de dette et maintenir une course folle dont il est très difficile de se sortir.

LK : Cela a-t-il contribué à l’idée de l’expérience du revenu garanti ?

TA : Ma croyance dans le revenu de base est venue de la réflexion sur la façon dont ma mère utiliserait cet argent, comment cela aiderait ma mère à élever mon frère et moi.

LK : Quelles leçons avez-vous apprises sur le revenu garanti maintenant ?

TA : Cette dignité doit être attachée à l’humanité avant qu’elle ne soit attachée au travail. Ce que vous honorez est inhérent à qui nous sommes en tant que personnes. C’est une grande leçon. Il y a cette idée du temps. L’argent est un proxy pour le pouvoir et l’agence. Et donc la capacité de gérer votre temps et de décider ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire est importante. Et que vous pouvez faire confiance aux gens. Vous pouvez leur faire confiance pour prendre des décisions pour eux-mêmes et leur famille.

LK : Une grande partie de vos efforts dans la communauté ont également été consacrées à l’éducation. Pourquoi cela a-t-il été si important pour vous ?

TA : Cela vient aussi de l’expérience personnelle. J’ai vu à quel point quatre années d’obtention d’une maîtrise et d’un baccalauréat à Stanford m’ont vraiment préparé à faire le travail que je fais maintenant. Cela m’a ouvert des horizons, ouvert mon esprit, j’ai rencontré ma femme. Cela m’a aussi appris l’esprit critique. Cela m’a appris à relever des défis. Cela m’a permis de puiser dans un réseau de personnes de soutien. Et cela m’a permis de retourner dans ma communauté. Et de réfléchir au potentiel de l’éducation et de la pensée critique pour vraiment créer les changements que nous devons voir dans nos communautés locales, dans notre état et dans notre nation.

LK : Que voudriez-vous que votre héritage de votre temps en tant que maire de Stockton soit ?

TA : Je veux que mon héritage en tant que maire de Stockton soit un maire qui n’avait pas peur des choses difficiles, qui croyait que la ville appartenait à tout le monde et qui a changé la perception de Stockton d’une ville avec des problèmes à une ville où il y a des solutions.

LK : Vous envisagez maintenant de lancer un projet de lutte contre la pauvreté ?

TA : Il s’agit d’une initiative de lutte contre la pauvreté appelée End Poverty in California, et il s’agit vraiment d’utiliser tous les outils à notre disposition, des médias à la politique en passant par l’art, la recherche et le pilotage pour vraiment élever le problème de la pauvreté comme un problème majeur pour les Californiens pour le résoudre et vraiment rassembler la volonté politique de le résoudre. En janvier, nous déployons un document d’orientation, parce que je suis un passionné de politique, puis nous avons d’autres choses en préparation.

LK : Pourquoi la Californie spécifiquement ?

TA : La Californie est le Golden State. Il a tellement de richesses, tellement d’opportunités, mais il a aussi le taux de pauvreté le plus élevé du pays. Cela semble tout simplement contraire à nos valeurs en tant qu’État. Et comme la Californie va, ainsi va la nation. Il est difficile, on l’a vu, de faire bouger les choses au niveau national. En tant qu’État, nous pouvons organiser et faire avancer les choses.

LK : Comment est née cette idée ?

TA : J’ai toujours été obsédé par l’élimination de la pauvreté, et c’est en quelque sorte de là qu’intervient une partie du travail à revenu garanti. Quand j’ai perdu les élections, c’était comme quoi tu veux faire ? Je veux toujours travailler sur ce problème. Cette question est toujours aussi importante. Cela vaut la peine de perdre pour. Cela vaut la peine d’essayer à nouveau.

LK : Quels sont les moments qui vous ont apporté le plus de satisfaction ?

TA : Le fait que nous ayons 60 maires inscrits pour faire partie de Maires pour un Revenu Garanti. Quand j’ai commencé, il n’y avait que moi. Il y avait un maire pour le revenu garanti dans ce pays, et maintenant il y en a 60. Je suis incroyablement fier de tous les enfants qui sont dans le programme Stockton Scholars, qui obtiennent des bourses pendant quatre ou deux ans ou une école de métiers, qui parlent ainsi magnifiquement sur leur communauté et les façons de revenir et les façons de servir et de continuer le travail qui a été commencé. Mes deux enfants, ils se lèvent tous les jours et sont pleins d’espoir, excités, rient et grandissent. Tout cela me donne de l’espoir.