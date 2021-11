L’ancien manager de Britney Spears, Sam Lutfi, toujours interdit de la contacter malgré la fin de la conservation

La campagne « Free Britney » a fonctionné car Britney Spears est libérée de ses 13 ans de tutelle. Un juge a décidé que le chanteur de « Baby One More Time » n’avait plus à vivre dans les limites de l’ordonnance d’origine du tribunal et l’a fait sans forcer Spears à subir une autre évaluation de sa santé mentale. Mais une chose qui reste en place est un ordre de non-contact que Spears a contre son ancien manager, Sam Lutfi.

TMZ rapporte que l’ordonnance restrictive de 5 ans que Spears a contre Lufti, une qui est en place depuis 2019. Ce n’est pas la première ordonnance restrictive contre Lutfi. L’une a été initiée au début de la tutelle de Spears en 2008.

Lutfi a travaillé avec Spears avant l’entrée en vigueur de la tutelle. Ses parents, Lynne et Jamie Spears, ont affirmé que Lufti contrôlait tous les aspects de la vie de Spears. Par Lynne et Jamie, Lutfi a écrasé des pilules et les a répandues dans la nourriture de Britney pour la garder à l’écart et garder le contrôle. Il nie ces allégations. L’ancien manager aurait également contrôlé qui pouvait rendre visite à Spears, qui pouvait lui parler, et il aurait même essayé de devenir le contact d’urgence de la chanteuse lorsqu’elle a été hospitalisée.

Cette première ordonnance restrictive était également pour 5 ans. L’avocat de Spears est retourné devant le tribunal en 2019 pour prolonger l’ordonnance de non-contact en alléguant que Lufti essayait de se frayer un chemin dans la vie de Spears. Lutfi aurait contacté Lynne et lui aurait offert 1 000 $ pour « perturber et reprendre » le processus de tutelle. Il aurait également menacé de divulguer des informations confidentielles sur Spears. Il aurait dit à Lynne à l’époque : « Nous avons des centaines de personnes, des docteurs, des avocats, des journalistes, des célébrités qui travaillent tous » pour perturber la tutelle. Il a encouragé les fans de Britney à ne reculer devant rien pour la libérer.

Lufti a reçu l’ordre de rester à 100 pieds de Britney, de s’abstenir de tout contact et de s’abstenir de faire des commentaires désobligeants à son sujet. L’ordre de protection protège également les parents de Spears et ses deux fils.