L’ancien manager de Chelsea, Frank Lampard, est soutenu pour remplacer Gareth Southgate en tant que patron de l’Angleterre s’il part après la Coupe du monde 2022

Frank Lampard remplaçant Gareth Southgate en tant que manager de l’Angleterre n’est “pas aussi ridicule qu’il y paraît”.

C’est selon l’ancien défenseur de Chelsea Jason Cundy, qui pense que les antécédents de Lampard en matière d’amélioration des jeunes joueurs pourraient lui être très utiles pour diriger un jour son pays.

Lampard a été évoqué comme futur patron de l’Angleterre par Cundy

Southgate a fait de grands progrès avec l’Angleterre en menant les Three Lions à une demi-finale de la Coupe du monde et à la finale de l’Euro 2020 en cinq ans.

Son contrat court jusqu’à la Coupe du monde 2022 au Qatar et Cundy a désigné Lampard, qui est au chômage depuis son limogeage par Chelsea en janvier, comme remplaçant potentiel.

Il a déclaré à talkSPORT: «Pour le moment, Southgate est le seul homme pour le travail. Mais s’il y a un changement de manager après la Coupe du monde et que Frank est disponible…”

Le co-animateur de Cundy, Andy Goldstein, est intervenu en disant : « Oh, tais-toi ! Qu’est-ce que tu racontes?”

Lampard a aidé Mount et de nombreux autres jeunes de Chelsea à s’épanouir dans la première équipe

Cundy a poursuivi: “En gardant à l’esprit ce qu’il a fait avec ces jeunes joueurs à Chelsea, n’oubliez pas que son bilan avec les jeunes joueurs est plutôt bon.”

Goldstein a répondu: “Il a quitté Chelsea en neuvième, votre manager [Thomas Tuchel] est entré et a remporté la Ligue des champions et s’est classé parmi les quatre premiers avec la même équipe.

Dans son premier emploi en gestion avec Derby, Lampard a fait des merveilles avec des jeunes tels que Mason Mount, Fikayo Tomori, Jayden Bogle et Harry Wilson.

Il a ensuite pris le poste à Chelsea et a retrouvé Mount et Tomori, avant de donner plus d’opportunités en équipe première à Tammy Abraham, Billy Gilmour, Callum Hudson-Odoi et Reece James.

Cundy a ensuite souligné que la gestion internationale est complètement différente de la direction d’un club.

Il a déclaré: «Southgate a relégué Middlesbrough, qu’est-ce que cela prouve?

« Je dis qu’en termes de ce que Frank a fait en tant que manager dans sa petite enfance, ce n’est pas aussi ridicule qu’il y paraît.

Southgate est resté discret sur son avenir en Angleterre avec son contrat expirant l’année prochaine

« Southgate n’avait rien fait en tant que manager [before England]. Être un manager international est très différent du football de club. Southgate l’a prouvé, Joachim Low l’a prouvé.

Cundy et Goldstein réagissaient à un appel du fan de Chelsea Jack, qui a insisté sur le fait que Lampard est un meilleur manager que Southgate.

Il a déclaré: “Frank Lampard ferait un meilleur travail en tant que manager de l’Angleterre et tirerait le meilleur parti de ces joueurs anglais que Gareth Southgate ne le fait.

Bellingham et Rice ne sont que deux jeunes talentueux qui s’épanouissent pour les Trois Lions et certains pensent que Lampard pourrait les aider à l’avenir

« Lampard obtiendra de meilleures performances de la part des joueurs.

« Le premier tournoi de Southgate en charge était la Coupe du monde et les équipes que nous avons jouées dans cette Coupe du monde, vous [Goldstein] aurait pu nous mener en demi-finale.

“Frank Lampard est un meilleur manager que Southgate en raison de ce qu’il a accompli au cours de sa carrière de manager.”