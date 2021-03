L’ancien manager de Chelsea Frank Lampard sur la liste des finalistes pour un poste en Angleterre ⋆ .

Frank Lampard a été limogé par Chelsea en janvier (.)

L’ancien patron de Chelsea, Frank Lampard, sera sur la liste restreinte pour devenir le prochain manager des moins de 21 ans de l’Angleterre, selon les rapports.

Aidy Boothroyd devrait quitter son poste cet été lorsque son contrat expirera et que la Fédération de football envisage ses options.

L’Angleterre a réalisé deux performances lamentables au Championnat d’Europe des moins de 21 ans pendant la trêve internationale, et la défaite 2-0 face au Portugal dimanche signifie que l’équipe de Boothroyd est au bord de l’élimination en phase de groupes.

Selon MailOnline, Lampard fera partie des noms considérés comme un candidat potentiel pour remplacer Boothroyd.

Et le rapport affirme que Lampard a des admirateurs au sein de la FA pour le travail qu’il a effectué à Derby County et à Chelsea.

Lampard est actuellement sans travail après avoir été limogé par Chelsea fin janvier.

L’équipe anglaise d’Aidy Boothroyd a été médiocre au championnat de l’Euro des moins de 21 ans (.)

Le joueur de 42 ans a quitté Stamford Bridge avec l’équipe neuvième de la Premier League et après avoir gagné une fois en cinq matches de championnat.

Steve Cooper, qui a guidé les moins de 17 ans d’Angleterre vers la victoire à la Coupe du monde en 2017, est également sur la liste restreinte aux côtés de Paul Simpson, dont l’équipe anglaise des moins de 20 ans a remporté la Coupe du monde en 2017.

