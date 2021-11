Brendan Rodgers « sprinterait » à l’occasion de devenir le patron de Manchester United – malgré la promesse de son avenir à Leicester ces dernières semaines, a-t-on dit à talkSPORT.

Rodgers est l’un des principaux prétendants à la succession d’Old Trafford après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer.

GETTY

Rodgers a prêté allégeance à Leicester ces dernières semaines

GETTY

Solskjaer a dirigé le club pendant près de trois ans

Le Norvégien a reçu ses ordres de marche après une cinquième défaite en sept sorties et selon The Sun, United est prêt à verser une compensation de 8 millions de livres sterling aux Foxes et a déjà pris contact avec Rodgers.

L’équipe de Rodgers, cependant, mène une campagne de Premier League assez torride jusqu’à présent.

Une humiliation de 3-0 par Chelsea les a vus tomber à la 12e place du classement et l’ancienne star de la Premier League Gabriel Agbonlahor estime qu’il quitterait son club actuel en un clin d’œil s’il se voyait offrir le meilleur poste à United.

« Il sprinterait vers Manchester United », a-t-il déclaré au talkSPORT Breakfast. « Il s’est prononcé contre ses propres fans pour les avoir hués le week-end et ça ne va pas bien pour lui là-bas en ce moment.

.

Rodgers joue une marque de football adaptée à la manière Man United

« Il adorerait partir. Ça ne marche pas pour lui là-bas pour le moment.

« J’ai regardé le match contre Chelsea et ils étaient affreux. Les fans huaient à la mi-temps et il a fait son interview et a essayé les fans, affirmant qu’ils avaient dépassé les limites ces dernières années.

« S’il avait la chance de rejoindre Man United, il sauterait de ce navire et irait directement à Old Trafford. »

Le légendaire patron de la Premier League, Harry Redknapp, a également rejoint talkSPORT lundi matin où il a expliqué qui correspond le mieux au rôle à Old Trafford.

« Les deux personnes qui me viennent à l’esprit sont Mauricio Pochettino et Brendan Rodgers », a déclaré l’ancien patron des Spurs.

« J’ai l’impression qu’il [Rodgers] seront tout en haut de leur liste à la fin de la saison.

« Les choses ne vont pas très bien cette année à Leicester – elles sont un peu en déclin, donc il a du pain sur la planche avec eux.

« J’entends cette rumeur depuis quelques semaines maintenant qu’il est dans le coup à la fin de l’année, donc je le ferais favori au-dessus de Pochettino. »

