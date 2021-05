L’ancien manager de Man United, Chelsea et de l’Inter, Jose Mourinho, deviendra le nouvel entraîneur-chef de la Roma à peine deux semaines après le limogeage de Tottenham

Jose Mourinho a accepté de devenir le nouvel entraîneur-chef de la Roma pour un contrat de trois ans, a confirmé le club de Serie A.

Le joueur de 58 ans a fait un retour rapide à la direction après avoir été limogé par Tottenham il y a à peine 15 jours.

Mourinho est un vainqueur en série dans le football en tant que manager

Une brève déclaration de la Roma a déclaré: “Le club est ravi d’annoncer qu’un accord a été conclu avec Jose Mourinho pour qu’il devienne notre nouvel entraîneur-chef avant la saison 2021-2022.”

Mourinho, qui a remporté des titres de champion en Angleterre, en Espagne et en Italie, fera partie de la couverture de talkSPORT de l’Euro 2020 cet été.

«Merci à la famille Friedkin de m’avoir choisi pour diriger ce grand club et faire partie de leur vision», a-t-il déclaré.

«Après des rencontres avec la propriété et Tiago Pinto, j’ai tout de suite compris toute l’étendue de leurs ambitions pour l’AS Roma. C’est la même ambition et le même dynamisme qui m’ont toujours motivé et ensemble nous voulons construire un projet gagnant dans les années à venir.

«L’incroyable passion des supporters de la Roma m’a convaincu d’accepter le poste et j’ai hâte de commencer la saison prochaine.

«En attendant, je souhaite bonne chance à Paulo Fonseca et j’espère que les médias apprécieront de ne parler que plus en temps voulu. Daje Roma! »

Dans une déclaration commune, le président du club rom, Dan Friedkin, et le vice-président Ryan Friedkin, ont déclaré: «Nous sommes ravis et ravis d’accueillir José Mourinho dans la famille de l’AS Roma.

«Grand champion qui a remporté des trophées à tous les niveaux, José apportera un leadership et une expérience formidables à notre projet ambitieux.

«La nomination de José est une étape importante dans la construction d’une culture gagnante à long terme et cohérente dans tout le club.»

La Roma est actuellement septième de Serie A avec quatre matchs à jouer et l’actuel patron Paulo Fonseca partira à la fin de la saison.

La dernière saison de gestion de Mourinho en Italie a eu lieu avec l’Inter Milan lorsqu’il a remporté le titre de Serie A, le trophée de la Ligue des champions et la Coppa Italia lors de la campagne 2009/10, avant de partir pour le Real Madrid.