L’ancien manager de Manchester United, Jose Mourinho, admet qu’il “a peut-être été trop dur” avec Luke Shaw alors qu’il fait l’éloge de l’arrière gauche mais pense qu’il a le potentiel de s’améliorer encore

in

Jose Mourinho a félicité la star de Manchester United Luke Shaw pour son superbe Euro 2020 et a admis qu’il “avait peut-être été trop dur” avec lui.

L’arrière gauche a joué un rôle clé pour l’Angleterre en route vers la finale où elle a cruellement perdu 3-2 aux tirs au but contre l’Italie après un match nul 1-1 après la prolongation.

.

Shaw a été l’un des meilleurs joueurs d’Angleterre à l’Euro 2020

Ses performances contre l’Allemagne, l’Ukraine, le Danemark et les Italiens ont été superbes avec ses trois passes décisives et un but le mettant en lice pour le joueur du tournoi.

Shaw est maintenant réapparu comme l’un des meilleurs joueurs à son poste dans le football mondial après plusieurs années difficiles à la suite d’une horreur à la jambe en 2015, ce qui aurait pu écourter sa carrière.

Au début, il a eu du mal à revenir au niveau qu’il montrait auparavant avec Mourinho, pendant son mandat de patron de United, faisant tout pour tirer le meilleur de lui entre 2016-2018.

.

Shaw a marqué le but le plus rapide lors d’une finale de championnat d’Europe après seulement une minute et 57 secondes a fait rêver les fans momentanément

Et Mourinho a félicité Shaw pour ses améliorations impressionnantes depuis que le couple était ensemble à Old Trafford.

Il a déclaré à talkSPORT: “Parce que les gens pensent que je n’aime pas Luke Shaw, je dois dire, tournoi incroyable. Une finale fantastique.

« Aucune erreur défensive. Très solide. En plus de cela, il s’est amélioré et s’est amélioré, et s’est amélioré.

« Il a marqué un but qui ne veut pas dire grand-chose mais pour lui, pour sa carrière, pour la façon dont il a grandi, très bien. Très bon Luke Shaw.

.

Shaw a montré sa maturité en fin de match en courant vers Bukayo Saka, qui avait raté le penalty final

Mourinho a ensuite été interrogé par la star de la Premier League Andros Townsend sur sa gestion du joueur.

Certains ont estimé qu’il avait été trop dur avec un jeune joueur qui revenait d’une blessure grave, et les Portugais ont admis qu’il l’avait peut-être été.

Il a répondu : « J’ai toujours essayé de trouver ce que je considérais comme la faiblesse du joueur et parfois je réussis, d’autres fois non. D’autres fois, je peux créer de l’empathie avec le joueur et en tirer le meilleur parti.

«D’autres fois, la meilleure façon d’en tirer le meilleur n’est pas de créer de l’empathie et d’essayer de créer des frictions et de mettre la pression sur le joueur.

“Peut-être que j’ai été trop dur avec lui et qu’il n’était pas prêt pour ça.

.

Shaw a eu une relation à l’envers avec Mourinho à Manchester United

“La blessure était une blessure tellement incroyable, mais je pense qu’en ce moment où le pays se tourne vers lui, et à juste titre, comme un arrière gauche de l’équipe nationale.

« De mon côté, je ne peux que le féliciter car il l’a fait tout seul. Bien sûr avec l’aide et le soutien de ses entraîneurs en club et en équipe nationale.

«Je pense toujours qu’il a plus à donner car son potentiel est bon et maintenant il défend bien, il sait défendre l’espace à l’intérieur, ce qui était une faiblesse pour lui.

« Sa transition défensive quand il avance et que l’équipe perd le ballon, sa récupération en arrière, il montre une bien meilleure intensité.

“À l’avenir, il est plus confiant, de meilleurs centres.”

.

Les performances de Shaw à l’Euro 2020 ont désormais élevé son statut sur la scène mondiale

Mais Mourinho n’était pas tout à fait disposé à nommer Shaw son joueur du tournoi, cette distinction est allée à Gianluigi Donnarumma, tandis que Kyle Walker a également reçu des éloges élogieux.

“Je pense [Shaw] C’était bien mais hier si j’essayais de choisir, rien que pour moi, le joueur du tournoi mais je le faisais avant les tirs au but. J’essayais de le faire sans savoir qui allait gagner la compétition.

« Verratti n’a pas joué le premier et les deux matchs, Chiellini n’a pas joué le deuxième et le troisième. Ce joueur a fait incroyable ici mais pas incroyable là-bas. Et avant les tirs au but, mon joueur du tournoi était Kyle Walker.

«Je pense que Kyle Walker était phénoménal. De la première minute de la compétition jusqu’au moment où il est sorti en finale, il a été phénoménal.

GETTY

Mourinho a adoré ce qu’il a vu de Walker à l’Euro 2020

«Il couvrait les défenseurs centraux du côté opposé. Je ne me souviens pas qu’il ait perdu un seul duel. Il n’a pas avancé autant qu’il le fait dans le club à cause d’un point de vue stratégique.

“Quand j’appelle un joueur un animal, c’est le meilleur compliment que je puisse faire à un joueur. Kyle Walker – un animal absolu. Pour moi, phénoménal. De la première à la dernière minute, il était dans cet élément.

GAGNEZ UNE VOITURE ET DE L’ARGENT : GAGNEZ UNE MERCEDES AMG A45S ET JUSQU’À 50 000 £ EN CASH