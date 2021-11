L’ancien manager des Mets Bobby Valentine perd la course à la mairie de Stamford

L’ancien manager des Mets, Bobby Valentine, a perdu sa candidature pour devenir maire de Stamford, Connecticut, mardi – et a blâmé la presse pour la perte en citant toute la couverture « moche ».

La représentante de l’État démocrate Caroline Simmons a semblé gagner la course – bien que l’Associated Press ait averti que le concours était trop serré pour être appelé et pourrait être décidé par des bulletins de vote par correspondance exceptionnels.

Les totaux et les pourcentages des votes n’étaient pas immédiatement disponibles auprès des responsables du Connecticut en raison d’un problème technique qui a frappé le site Web des résultats des élections de cet État, a rapporté l’affilié de NBC.

Valentine, dans un bref discours, a appelé les médias pour « toute la couverture moche » – avant de finalement féliciter Simmons, a rapporté le Stamford Advocate local.

« J’aimerai toujours les habitants de cette ville et penserai toujours que Stamford est spécial », a-t-il ajouté.

La concession est intervenue quatre heures après la fermeture des bureaux de vote à 20 heures

Valentine, 71 ans, est surtout connue pour avoir dirigé les Mets aux World Series 2000 – seulement pour s’incliner face aux Yankees, rivaux de la ville.

La représentante de l’État Simmons devrait devenir la première femme à occuper le poste de maire de Stamford, Conn.AP

Il s’est présenté à la mairie de Stamford en tant qu’indépendant contre Simmons, un législateur de l’État de 35 ans qui avait le soutien du Parti démocrate, qui domine généralement les élections là-bas.

Simmons sera la première femme à être maire de Stamford, la deuxième plus grande ville de l’État.

Elle l’a qualifié de « journée spéciale pour les femmes de Stamford » dans son discours de victoire. « Ensemble, nous avons écrit l’histoire », a-t-elle ajouté.

Simmons est devenu le candidat démocrate après avoir vaincu le maire sortant.

Il est temps pour moi de féliciter la nouvelle maire de Stamford, Caroline Simmons. Merci à tous pour votre soutien, ce fut mon honneur. #oneofusfourallofus – Bobby Valentine (@BobbyValentine) 3 novembre 2021

Les candidats non alignés ne réussissent généralement pas bien aux élections américaines, mais Valentine a obtenu une aide lorsque le candidat républicain a abandonné la course et l’a soutenu.

Et la course a attiré l’attention nationale.

L’ancien président républicain George W. Bush, qui était associé directeur des Texas Rangers lorsque l’équipe a licencié Valentine en tant que directeur, a contribué 500 $ à la campagne du candidat.

Pendant ce temps, l’ancien président démocrate Barack Obama a approuvé Simmons.

Valentine – qui a exprimé son opinion au manager des Mets et a déjà porté un déguisement dans l’abri après qu’un arbitre l’ait jeté d’un match – a suscité la controverse lorsqu’il a minimisé l’âge de Simmons et a suggéré qu’elle était privilégiée.

Valentine a félicité Simmons sur Twitter et a remercié les partisans de la campagne en disant: « C’est mon honneur. » AP

« Il n’y a aucune chance qu’une fille de 35 ans qui a grandi dans un cadre privé, allant dans une école privée à Greenwich, Connecticut, puisse mieux comprendre la diversité culturelle de Stamford, Connecticut, mieux que moi, quoi qu’il arrive. l’âge est », a déclaré Valentine. « C’est une impossibilité absolue dans mon esprit. »

Simmons a critiqué Valentine dans un e-mail de collecte de fonds aux bailleurs de fonds.

« Juste cet après-midi, Bobby Valentine a déclaré qu’il n’y avait aucune chance qu’une » fille de 35 ans » puisse mieux s’identifier aux habitants de Stamford que lui », a écrit Simmons. « Ses commentaires misogynes sont offensants pour toutes les femmes et les filles de notre ville et nous ne pouvons pas supporter ses remarques humiliantes – que ce soit envers des personnes qui ne sont pas nées ici, des personnes qui n’ont pas les moyens de posséder ici ou des femmes qui poursuivent leurs rêves ici. . »

– Avec Associated Press