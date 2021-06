L’ancien manager du Bayern Munich Hansi Flick parle de son admiration d’enfance pour Gerd Müller

L’ancien entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, a connu un parcours historique à la tête du club bavarois et lors de son dernier match, il a vu Robert Lewandowski battre le record de buts de Gerd Müller en Bundesliga.

Pour Flick, il était ravi que Lewandowski réalise un exploit aussi monumental, mais il a également repensé à sa propre enfance et à son admiration pour “Der Bomber” et son incroyable capacité à marquer.

« J’ai grandi avec Gerd Müller, son style de jeu et ses objectifs étaient très spéciaux pour moi. Ce que j’ai trouvé le plus excitant quand j’étais enfant, ce sont les longs duels avec Jupp Heynckes pour la couronne des buteurs », a déclaré Flick au magazine « 51 ». “Mon frère était un fan de Gladbach, et je soutenais le Bayern – nous étions donc en constante compétition à la maison : mon frère était toujours Jupp Heynckes sur le terrain de football, et j’étais Gerd Müller.”

Hansi Flick a connu un parcours légendaire en tant que manager du Bayern Munich.Photo de M. Donato/FC Bayern via .

Contrairement à de nombreux enfants qui ont grandi pour idolâtrer un athlète, Flick a finalement pu rivaliser avec Müller – mais pas sur le terrain de football.

«De nombreuses années plus tard, j’ai même été autorisé à rivaliser avec Gerd moi-même. En tant que jeune professionnel à Munich, j’ai souvent joué au tennis contre lui. J’ai tout donné, mais à chaque fois, j’étais complètement sans chance contre lui », a déclaré Flick.

Les souvenirs d’enfance de son fandom du Bayern Munich, bien sûr, l’ont finalement vu devenir l’un des entraîneurs à succès de tous les temps du club. Maintenant, alors qu’il dirige l’équipe nationale allemande, Flick ne laisse aucun doute sur la façon dont le club l’a affecté.

« Ce club sera très spécial pour moi. Par exemple, après notre championnat, Kalle Rummenigge est venu dans mon bureau d’entraîneurs avec deux verres de champagne pour trinquer, ce qui m’a semblé un grand geste », a déclaré Flick. « J’ai passé le meilleur moment ici en tant que joueur et j’ai pu célébrer de grands succès en tant qu’entraîneur. Le FC Bayern est mon club.