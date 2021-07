L’ancien manager du Bayern Munich Jupp Heynckes examine pourquoi l’Allemagne a eu du mal à l’Euro

Dans une interview avec kicker (telle que capturée par le compte Twitter @iMiaSanMia), l’ancien patron du Bayern Munich Jupp Heynckes a pu voir plusieurs raisons pour lesquelles Die Mannschaft n’a pas réussi aux Championnats d’Europe.

« L’incroyable esprit d’équipe de 2014 manquait. Vous ne pouvez pas réussir de cette façon. (Roberto) Mancini, (Gareth) Southgate, Luis Enrique et (Kasper) Hjulmand ont bien préparé leurs équipes. Ce n’était pas le cas avec l’Allemagne. À l’exception du match contre le Portugal, il n’y avait pas de passion, pas d’émotion », a déclaré Heynckes.

Le triple vainqueur de 2013 pense également que Thomas Müller et Mats Hummels auraient dû être réintégrés dans l’équipe plus tôt – et a également déclaré que Jerome Boateng aurait également dû être ramené.

«Ils avaient besoin de plus de matchs avant le tournoi pour s’intégrer pleinement. Ils auraient dû être ramenés en mars. Jérôme Boateng était le meilleur défenseur de la ligue la saison dernière. Je l’aurais racheté aussi », a déclaré Heynckes.

Pour l’avenir, Heynckes pense que l’Allemagne devrait respecter la décision de Toni Kroos de prendre sa retraite et a fait quelques observations sur la façon dont Die Mannschaft peut s’améliorer à l’avenir.

« Nous devons respecter sa décision. Toni a eu une carrière phénoménale, a remporté les plus grands trophées et s’est développé en tant que joueur et en tant que personne. Il prend sa retraite à un point culminant, même si les Euros ne se sont pas parfaitement déroulés », a commenté Heynckes. « Nous ne produisons plus d’arrières latéraux comme (Paul) Breitner, (Andreas) Brehme ou (Philipp) Lahm. De plus, nous n’avons pas de défenseurs centraux de classe mondiale ni d’attaquants. Nous avons des ailiers talentueux (Serge) Gnabry, (Leroy) Sané, (Timo) Werner, mais ils doivent offrir plus. Kai Havertz peut avoir une future carrière de classe mondiale. Les grosses équipes ont besoin d’un point fixe en amont. Un attaquant qui est bon avec le ballon, qui reçoit le ballon et se combine avec ses coéquipiers. (Robert) Lewandowski est actuellement le prototype. (Karim) Benzema aussi.