L’ancien manoir de Madonna à Miami à vendre par un berger allemand nommé Gunther

MadoneL’ancien manoir de Miami a atteint le marché pour plus de 31 millions de dollars… et nous avons le caca et le scoop sur le vendeur.

C’est Gunther VI … un berger allemand avec une lignée assez impressionnante. Il s’avère que Gunther a hérité de la propriété, avec une fortune estimée à 500 000 $ !!!

Oui, cela semble absurde, mais voici l’affaire. Une comtesse allemande nommée Karlotta Leibenstein créé une fiducie et fait l’arrière grand-patte de Gunther, Gunther III, le bénéficiaire. À la mort de Karlotta en 1992, Gunther III a trouvé de l’or.

Une succession de cabots ont précédé Gunther VI et ont adopté des styles de vie somptueux avec des voyages à Milan et aux Bahamas, etc. En fait, Gunther VI a un faible pour les Bahamas, où il a dîné dans divers restaurants.

Et, il y a plus… Gunther a un chef qui lui prépare le petit déjeuner. Il aime le caviar et voyage en jet privé, et non en soute.

Quant à ses fouilles, eh bien, Gunther dort dans l’ancienne chambre de Madonna. La maison s’étend sur plus d’un acre et c’est l’un des meilleurs biens immobiliers sur le marché. Madonna l’a acheté pour 7,5 millions de dollars il y a 20 ans, donc le prix actuel de 31,75 millions de dollars est époustouflant.

L’agent immobilier qui vend la maison est clairement impressionné par le chien, déclarant : « Il dort littéralement en surplombant la vue la plus magnifique dans un lit italien sur mesure dans l’ancienne chambre de la plus grande pop star du monde. »

Si Gunther cherche un refuge, nous suggérons les îles Canines.