L’ancien milieu de terrain d’Arsenal, Aaron Ramsey, est “ malheureux ” à la Juventus et veut un retour en Premier League, a déclaré talkSPORT

Aaron Ramsey veut mettre fin à son séjour en Italie et revenir en Premier League cet été.

Le milieu de terrain de la Juventus a eu du mal pour la forme et la forme physique depuis son arrivée au club lors d’un transfert gratuit d’Arsenal en 2019.

Ramsey n’a pas été un partant régulier sous Pirlo cette saison

Il n’a commencé que 13 matchs sur 35 possibles de Serie A cette saison, l’équipe d’Andrea Pirlo se battant pour finir dans le top quatre.

Et le journaliste italien Fabrizio Romano a révélé que Ramsey était “ malheureux ” à Turin et souhaitait sceller un retour en Premier League.

Il a déclaré à White et Jordan sur talkSPORT: «Pour le moment, il n’y a rien [on Ramsey returning to Arsenal].

«Il espère revenir en Premier League. Il n’est pas heureux à la Juventus, il ne joue pas.

«Alors évidemment, il veut revenir en Premier League.

“Pour le moment, il n’y a rien avec Arsenal.”

Ramsey a passé 11 ans à Arsenal

Au lieu de cela, Ramsey a été lié à un déménagement estival à Everton, qui espère obtenir le football européen pour la saison prochaine.

Les Toffees sont à deux points de moins que Liverpool, sixième, avec quatre matches à jouer.

La semaine dernière, Ramsey a parlé de ses difficultés en Italie.

«Ces deux années ont été assez frustrantes pour moi, avoir subi de petites blessures et ne pas être en mesure de retrouver une forme physique complète.

«Cela a été une période étrange en général, qui n’a pas aidé – arriver à la Juventus avec une blessure, essayer de retrouver ma forme physique, puis vous êtes frappé par une pandémie et nous avons dû recommencer.

«Il a été difficile d’obtenir une cohérence, et cela a eu un effet sur moi en jouant pour le Pays de Galles.