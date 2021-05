L’ancien milieu de terrain d’Arsenal, Aaron Ramsey, parle de l’enfer des blessures de la Juventus au milieu des liens de transfert d’Everton

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal s’est ouvert sur un sort “ assez frustrant ” à la Juventus au milieu de discussions sur un retour en Premier League.

L’international gallois, qui n’a trouvé le filet qu’à deux reprises pour la Juve cette saison, a à cœur de retourner en Angleterre, selon les médias italiens.

.

Ramsey a subi une blessure à Turin

Il Bianconero rapporte que le milieu de terrain a une proposition “ sérieuse et intrigante ” d’Everton de Carlo Ancelotti, mais n’envisagerait de quitter la Juve que si ses bien-aimés Gunners l’appellent.

Rien n’indique encore qu’Arsenal cherche à ramener le joueur de 30 ans aux Emirats, deux ans après son départ émotionnel.

Les choses ne se sont pas déroulées comme Ramsey l’aurait envisagé à Turin, en grande partie en raison de nombreux problèmes de blessures.

. – .

Everton d’Ancelotti souhaiterait obtenir la signature de Ramsey cet été

S’adressant à FourFourTwo avant une édition spéciale de l’Euro 2020, Ramsey a expliqué: «Ces deux années ont été assez frustrantes pour moi, en raison de petites blessures et de ne pas être en mesure de retrouver une forme physique complète.

«Cela a été une période étrange en général, qui n’a pas aidé – arriver à la Juventus avec une blessure, essayer de retrouver ma forme physique, puis vous êtes frappé par une pandémie et nous avons dû recommencer.

«Il a été difficile d’obtenir une cohérence, et cela a eu un effet sur moi en jouant pour le Pays de Galles.»

NOUVELLES

Arsenal et Man United en action pour l’Euro, Chelsea qui fait l’histoire, Kane avenir

UNE ÉQUIPE

Ed Sheeran devient le nouveau sponsor du kit d’Ipswich Town et Twitter répond avec brio

Expliqué

West Ham et Leicester pourraient faire face au chagrin européen malgré une saison incroyable

EMPORTER

La ville envisage un accord entre Rice et West Ham Ace par rapport aux hommes de Liverpool et de Chelsea

toujours enthousiaste

L’acheteur de Derby dit que la prise de contrôle est toujours en cours malgré des rapports “ faux ” d’effondrement

BLEU

La presse espagnole furieuse alors que Hazard rit avec d’anciens copains de Chelsea après la sortie du Real Madrid UCL

Ramsey est déterminé à être en forme et à tirer pour jouer pour l’équipe galloise de Robert Page lors du tournoi phare reprogrammé cet été.

Il a poursuivi: «Je suis très fier de jouer pour le Pays de Galles et je veux jouer pour eux autant que je peux, mais cela a été limité ces dernières années.

«Le but est de me remettre en forme et de montrer à nouveau ce dont je suis capable.

«J’ai toujours le sentiment que j’ai de nombreuses années devant moi, et il s’agit simplement de remettre mon corps dans un endroit décent où il pourra à nouveau se produire régulièrement. Je suis convaincu que je peux le faire.