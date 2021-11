Alors qu’Arsenal se dirige vers Anfield en pleine forme, l’ancien milieu de terrain du club, Jack Wilshere, a lancé un avertissement à Mikel Arteta.

L’affrontement alléchant, en direct sur talkSPORT, est une excellente occasion pour les Gunners de mettre fin à leur triste record contre Liverpool sans avoir remporté de victoire depuis 2012.

.

Arteta était encore un joueur la dernière fois qu’Arsenal a gagné à Anfield

Arteta et son équipe sont en superbe forme pour le moment, n’ayant plus perdu de match depuis août et sont actuellement sur une série de quatre victoires en championnat.

S’ils devaient même remporter un match nul 0-0 à Anfield, cela signifierait qu’ils égaleraient un record précédemment établi par Arsene Wenger et son équipe d’Arsenal lors de la saison 2004/05.

Cependant, c’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire car les Gunners seront presque certainement confrontés à une équipe de Liverpool en colère qui a récemment perdu son propre record lorsque leur série de 25 matchs sans défaite s’est terminée contre West Ham avant la pause internationale.

Wilshere, qui fait partie de l’équipe d’Arsenal qui a perdu 5-1 contre Liverpool en février 2014, a décrit à quel point Anfield est difficile pour l’opposition.

Cela dit, il a déclaré que cette équipe actuelle de Liverpool est battable compte tenu de la forme dans laquelle elle se trouve par rapport aux artilleurs.

Wilshere a subi quelques coups de Liverpool à Anfield

« Oui », lorsqu’on lui a demandé sur Drive s’ils sont battables, « mais vous pensez également qu’ils chercheront à rebondir.

« J’ai fait des cauchemars là-bas [Anfield] mais Arsenal est bien parti, il a l’air organisé, il a eu le temps de s’y préparer pendant la trêve internationale.

« Le plus difficile [ground in England], j’y ai joué une fois et j’ai regardé le chronomètre, c’était 22 minutes et nous étions menés 4-0.

Malgré le cas de Wilshere, l’ancien attaquant de Tottenham Hotspur Darren Bent a nommé un terrain qui est sans doute plus difficile à jouer, mais a reconnu à quel point Anfield est difficile.

.

Anfield et le Kop en particulier peuvent faire flétrir certains des meilleurs joueurs du monde sous la pression

« Anfield est difficile », a ajouté Bent, « Old Trafford [is tougher], il y a quelques années.

« Cet endroit là-bas quand ils avaient des gens comme Rio [Ferdinand],[Nemanja] Vidic, [Patrice] Evra, [Wayne] Rooney, [Carlos] Tévez…”