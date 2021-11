Bastian Schweinsteiger a sali les blessures de Manchester United samedi avec des commentaires à la mi-temps après avoir été battu 2-0 par Manchester City à Old Trafford.

L’ancien milieu de terrain de United s’est rendu sur Twitter à la mi-temps pour exprimer sa colère contre United 2-0 contre leurs rivaux de la ville. City a pris la tête dans les sept minutes alors que Joao Cancelo a fouetté un centre de la gauche et Eric Bailly a tranché dans son propre filet.

Bernardo Silva a porté le score de 2-0 à City sur le coup de la mi-temps. Jouant comme un faux neuf, Silva s’est glissé pour rencontrer un centre de Cancelo au poteau arrière et a serré le ballon entre les mains d’un David De Gea maladroit,

City a dominé la possession du ballon à partir de là, mais n’a pas ajouté à son avance.

C’était un autre exemple de City dominant ses rivaux avec un style de jeu distinct.

« Man Utd passif contre Man City actif », Schweinsteiger tweeté. « L’idée du football ne pourrait pas être plus différente », a tweeté Schweinsteiger, qui a fait 35 apparitions pour United entre 2015 et 2017.

«Je souhaite que United soit plus actif et ne poursuive pas le ballon sans arrêt – perdant son énergie. Emportez le ballon de l’équipe de Pep. Allez Utd, tu joues à Old Trafford !

L’expert de Sky Sports, Graeme Souness, était furieux contre Bruno Fernandes, qui n’a pas réussi à revenir en arrière pendant la préparation du premier but.

Il a déclaré à Sky Sports: « Regardez Fernandes ici. « Pourquoi ne croisez-vous pas le ballon ici, je ne vais pas vous fermer ».

« C’est une blague »

«C’est une chose simple mais c’est une chose fondamentale, arrêtez les croix. Arrêtez les centres, rendez service à vos camarades au milieu du but en mettant le ballon sous pression pour arrêter le centre.

« C’est une blague. Le deuxième objectif est atteint par des gens qui font la même chose et ne font pas les choses fondamentales. »

S’exprimant avant le match, Keane a salué le jeu offensif de Fernandes, mais a remis en question le caractère du joueur de 27 ans.

Keane a déclaré: « La seule chose que je veux voir plus de lui dans certains matchs lorsque Manchester United pourrait être sous le cosh, c’est de montrer un peu plus de personnalité. Montrez un peu plus de caractère, en particulier lorsqu’ils sont hors de possession.

«Nous savons que United est bon quand ils sont en possession et il a des joueurs devant lui. Il les choisira, on l’a vu ces deux ou trois dernières années.

« Joueur exceptionnel. Mais j’ai juste besoin d’en voir un peu plus quand Man Utd sera hors de possession et sous le cosh.

«C’est là que vous devez voir son caractère et sa personnalité et ne pas jeter ses bras. Mais côté talent, fantastique.

