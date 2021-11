L’ancien milieu de terrain du Bayern Munich Angelo Stiller n’était pas satisfait des mouvements de Marc Roca et Tiago Dantas

Le milieu de terrain d’Hoffenheim, Angelo Stiller, a quitté le Bayern Munich l’été dernier avec quelque chose à prouver.

Le milieu de terrain défensif pensait qu’il gravissait les échelons du club en Bavière, lorsque le front office a fait venir à la fois Tiago Dantas et Marc Roca. Pour Stiller, c’était un coup de poing… ou selon ses mots : « Une gifle au visage. »

«C’était comme une gifle au visage. Je comptais avoir la chance de monter et pouvoir m’entraîner (avec l’équipe première). Puis, le dernier jour, j’ai appris par la presse que des joueurs avaient été recrutés pour jouer à mon poste, alors bien sûr, j’ai été choqué et pas content », a déclaré Stiller à Sky Germany.

Stiller se sentait un peu irrespectueux et aussi comme si son chemin de développement serait bloqué. De plus, Stiller a déclaré qu’il n’avait rien entendu de la direction du club pour lui donner des indications sur l’endroit où ils l’avaient vu dans la liste. Alors qu’il était peut-être un peu amer sur le moment, Stiller sait que le club ne peut pas adopter une approche pratique avec tout le monde.

« Ils ont aussi beaucoup à faire. Ils ne peuvent pas prendre tout le monde à part et dire: « Hé, voici l’accord, voici comment nous prévoyons avec vous », a déclaré Stiller, notant qu’il aurait apprécié une conversation sur l’orientation de sa carrière.

Même avec quelques rancunes, Stiller sait que tout cela fait partie de son voyage. Le joueur de 20 ans pourrait même potentiellement imaginer un retour à Die Roten à un moment donné, mais pour l’instant, il ne se concentre que sur Hoffenheim.

« Pour être honnête, je n’y pense pas encore. J’ai maintenant quelques années de plus à Hoffenheim. Je me sens très à l’aise ici et j’attends avec impatience la prochaine fois. Ce qui vient, cela vient. Ce qui ne fonctionne pas, cela ne fonctionne pas », a déclaré Stiller.

En fin de compte, Stiller avait probablement raison de se sentir au moins un peu méprisé. Dantas était délicat pour la Bundesliga et s’est enflammé avant de vraiment commencer, tandis que le moment le plus mémorable de Roca pour le club a été un penalty raté lors de la défaite de l’équipe contre Holstein Kiel lors du DFB-Pokal de la saison dernière.