L’ancien milieu de terrain du Bayern Munich Angelo Stiller veut être une option pour le onze de départ à Hoffenheim

L’ancien milieu de terrain du Bayern Munich Angelo Stiller a toujours su que ce serait une décision difficile de quitter le club, mais il a l’impression de faire ce qui est le mieux pour sa carrière en transférant à Hoffenheim.

“Sebastian Hoeneß me connaît depuis notre passage au FC Bayern et sait ce qui me motive. Je m’entraîne pendant l’été, je veux apparaître en pleine forme et être une option pour le onze de départ dès le départ », a déclaré Stiller à Sport Bild. “(Hoeneß) n’était pas la seule raison, cependant. Le package était juste : Hoffenheim est une équipe qui veut jouer au football et qui mise sur le talent. Sebastian Hoeneß a bien sûr été un facteur important dans la décision. Mais si vous regardez qui l’a attrapé pour la dernière fois à Hoffenheim, des joueurs comme Marco John ou Chris Richards, alors c’est quelque chose que vous pensez en tant que jeune joueur : je peux aussi prendre le chemin, je peux le faire.

Stiller a eu la chance de voir de nombreux milieux de terrain de haut niveau au fil des ans au Bayern Munich et a fait de son mieux pour absorber autant qu’il le pouvait de ces joueurs. Un milieu de terrain qui s’est vraiment démarqué pour Stiller, cependant, était Thiago Alcantara, qui exerce désormais son métier pour Liverpool.

« Thiago ! J’avais l’impression qu’il savait avant moi quoi faire avec le ballon ensuite. Comme Xabi Alonso et Toni Kroos, il est l’un de mes modèles », a déclaré Stiller.