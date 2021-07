L’ancien milieu de terrain du Real Madrid Esteban Granero prend sa retraite du football

in

Produit de l’académie du Real Madrid et ancien joueur Esteban Granero a annoncé sa retraite du football à l’âge de 34 ans. Granero a joué pour la première équipe de Madrid de 2009 à 2012 et a remporté un titre de Liga, un titre de Copa del Rey et aussi la Supercoupe d’Espagne lors de la victoire de Jose Mourinho. années avec le club.

Granero était un milieu de terrain de qualité avec une solide capacité de passe. Il est vrai qu’il a passé la plupart de ces trois saisons avec la première équipe du Real Madrid en tant que réserve, mais il ne s’est jamais plaint et a été un soldat à la fois pour Manuel Pellegrini et Jose Mourinho.

Madrid a décidé de le ramener après un accord de prêt de deux ans avec Getafe où il a fait ses preuves. Il a quitté le club en 2012 et a ensuite joué pour les Queens Park Rangers —deux saisons—, la Real Sociedad —quatre saisons—, l’Espanyol —deux saisons— et Marbella.

Granero était un joueur bien-aimé et fidèle dans tous les clubs pour lesquels il a joué et ce n’est pas facile à réaliser. Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite !