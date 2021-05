L’ancien milieu de terrain du Real Madrid Sami Khedira prend sa retraite à la fin de la saison

L’ancien milieu de terrain du Real Madrid Sami Khedira devrait prendre sa retraite à la fin de la saison. Le joueur de 34 ans a eu une carrière qui a duré près de 15 ans après avoir été appelé dans la première équipe du VFB Stuttgart en 2006.

Il a passé cinq saisons avec le Real Madrid après avoir été transféré de Stuttgart. Il a fait plus de 100 apparitions en club et faisait partie de l’équipe de départ de la finale de la Ligue des champions 2014 contre l’Atletico Madrid à Lisbonne.

Il a remporté un titre de la Liga, deux Copa del Reys et une Supercoupe d’Espagne à son époque avec Madrid. Avec seulement son deuxième but en club, il a battu le record de buts de la saison unique de la Liga en marquant le 108e but de l’équipe lors de la saison 2011-12.

Khedira a été transféré à la Juventus gratuitement pendant le mercato d’été 2015. Il a fait près de 100 apparitions pour le club et a remporté cinq titres consécutifs de Serie A. Il faisait partie de l’équipe de départ de la finale de la Ligue des champions 2017 contre son ancien Real Madrid à Cardiff.

Il a passé la saison dernière en Bundesliga avec le Hertha Berlin. À l’échelle internationale, il a fait plus de 75 apparitions pour son Allemagne natale et faisait partie de l’équipe gagnante de la Coupe du monde 2014.

Avec sa carrière bientôt dans les livres d’histoire, dites-nous quel est votre souvenir préféré de Sami Khedira?