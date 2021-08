L’ancien ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Kalyan Singh, est décédé

in

(fichier image)

L’ancien CM de l’Uttar Pradesh Kalyan Singh est décédé : L’ancien ministre en chef de l’Uttar Pradesh et ancien gouverneur du Rajasthan, Kalyan Singh, est décédé samedi au Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences (SGPGI) à Lucknow.

Le SGPGI a été cité par l’ANI comme disant que la cause du décès était une septicémie et une défaillance multiviscérale. Il avait 89 ans. Il avait été admis au SGPGI le 4 juillet en unité de soins intensifs (USI) dans un état critique.

L’ancien CM de l’Uttar Pradesh et ancien gouverneur du Rajasthan Kalyan Singh décède à l’Institut postdoctoral des sciences médicales Sanjay Gandhi (SGPGI) à Lucknow, des suites d’une septicémie et d’une défaillance multiviscérale : SGPGI (Photo d’archive) pic.twitter.com/lRCv1xHMe2 – ANI UP (@ANINewsUP) 21 août 2021

Le Premier ministre Narendra Modi a présenté ses condoléances au décès de Kalyan Singh et l’a qualifié d'”homme d’État, administrateur vétéran, leader au niveau local et grand humain” dans un tweet.

Je suis attristé au-delà des mots. Kalyan Singh Ji… homme d’État, administrateur vétéran, leader au niveau local et grand humain. Il laisse derrière lui une contribution indélébile au développement de l’Uttar Pradesh. A parlé à son fils Shri Rajveer Singh et a exprimé ses condoléances. Om Shanti. pic.twitter.com/ANOU2AJIpS – Narendra Modi (@narendramodi) 21 août 2021

Singh était le ministre en chef de l’UP lorsque la mosquée Babri a été démolie par une foule à Ayodhya le 6 décembre 1992.

Plus de détails attendus.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.