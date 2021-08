L’ancien Navy SEAL a déclaré que la politique américaine en Afghanistan était “comme une convention de cosplay de Star Trek” depuis 2002

Le fondateur de Blackwater, Erik Prince, a condamné l’effondrement potentiel de l’Afghanistan, à la suite des ordres de l’administration Biden de retirer ses troupes d’ici la fin du mois, affirmant que la résurgence croissante des talibans est le produit de 20 ans d’échec de la politique militaire.

Prince, un Navy SEAL à la retraite qui a servi au Moyen-Orient, a déclaré à “Tucker Carlson Tonight” que “les politiciens à moitié cuits” à Washington sont à blâmer pour ce qui se passe en Afghanistan.

“C’est le même groupe d’élites de la sécurité nationale à Washington qui a échoué pendant ces 20 années entières. Ils ont pris ce qui était une brillante victoire des opérations spéciales et de la CIA et les six premiers mois après le 11 septembre et l’ont transformé en une nation massivement échouée. -exercice de construction », a déclaré Prince.

Depuis environ 2002, Prince a déclaré que les ouvertures américaines en Afghanistan rappellent un forum Star Trek :

“Cela a été en grande partie comme une convention de cosplay” Star Trek “où ils s’assoient et se parlent et se trompent en pensant qu’ils font des progrès – et c’est la même absurdité, et ils ont refusé de penser à d’autres moyens de résoudre ce problème”, a-t-il déclaré.

Prince a déclaré que les responsables de l’administration Bush ont continué d’ignorer que l’Afghanistan n’est pas un pays traditionnel et ont plutôt essayé d’installer le « Nirvana du gouvernement central » à Kaboul et d’imiter la démocratie occidentale.

Ce faisant, le Pentagone a conçu une réplique de l’armée américaine dans ce pays, tout en finissant par être battu par un ennemi beaucoup moins organisé.

“C’est l’armée la plus chère au monde… et nous avons été battus par des armes conçues dans les années 1940 et portées par des éleveurs de chèvres en grande partie analphabètes”, a-t-il déclaré. S’il y a de la honte à Washington, il devrait y avoir beaucoup de gens qui démissionnent et sinon, ils devraient être licenciés.”

“Ce qui est vraiment dégoûtant, c’est que les personnes qui ont pris ces décisions dans le confort de leurs bureaux de Beltway n’ont pas à vivre avec des membres perdus, des vies, des mariages, les vrais dégâts”, a poursuivi Prince.

Il a ensuite comparé l’effondrement potentiel du pays à la fin de la guerre du Vietnam, expliquant que l’échec des États-Unis à remporter une victoire avait fait 30 millions de victimes en Asie du Sud-Est depuis lors.

“Croyez-moi, ce problème s’étendra à cette région”, a-t-il déclaré à propos du Moyen-Orient dans le cas de l’Afghanistan.

« Les talibans n’ont jamais désavoué Al-Qaïda, la diplomatie cosplay qui se déroule aux États-Unis en pensant qu’ils vont conclure un accord avec les talibans – que ce soit l’administration Trump, l’administration Obama ou l’administration Biden, les mêmes knuckleheads deviennent vraiment mauvais conseils au niveau de la sécurité nationale se sont enfuis avec la même approche ratée. »

L’hôte Tucker Carlson a en outre expliqué que la responsabilité des échecs de la politique américaine incombe en effet aux responsables militaires nationaux, y compris le président des chefs d’état-major interarmées Mark Milley, un général de l’armée américaine du Massachusetts.

« Joe Biden nous a dit qu’en Afghanistan, nous pouvons compter sur les forces de sécurité afghanes pour tenir les sauvages à distance. dit Carlson. “Il est maintenant le président des chefs d’état-major interarmées, donc tout va bien, ne vous inquiétez pas. Le mois dernier, a laissé son approbation personnelle aux forces de sécurité afghanes.”

Carlson a joué un clip du général disant que les forces afghanes ont la capacité de défendre leur pays, et sa déclaration selon laquelle une résurgence des talibans n’est pas une « fatalité ».

“L’avenir de l’Afghanistan est carrément entre les mains du peuple afghan et il existe une gamme de résultats possibles en Afghanistan, et je tiens à souligner à plusieurs reprises … un résultat négatif : une prise de contrôle militaire automatique des talibans n’est pas gagnée d’avance”, a déclaré Milley. dans la vidéo.