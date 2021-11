L’ancien NBA Deron Williams se lance dans la boxe

11/10/2021 à 04h00 CET

.

L’ancien joueur de base All-Star Deron Williams est prêt à devenir le deuxième basketteur à boxer après avoir joué en NBA quand il affrontera le 18 décembre Frank Gore, ancien joueur de la National Football League (NFL).

Les débuts de boxe de Williams auront lieu le même soir qui aura comme combat vedette avec YouTuber Jake Paul contre le combattant britannique Tommy Fury, à Tampa (Floride).

Gore, un ancien Pro Bowler, rival de Williams, a passé 16 ans dans la NFL en tant que porteur de ballon et le combat, prévu sur quatre rounds, relèvera de la catégorie des poids lourds.

Pendant ses jours de jeu, Williams, 37 ans, pesait déjà 91 kilogrammes et ces dernières années, il s’est entraîné aux arts martiaux mixtes et à la boxe avec des apparitions à Fortis MMA, un centre d’entraînement MMA dans la région de Dallas (Texas) considéré comme l’un des meilleurs du sport.

Et bien c’est OFFICIEL ! Sam 18 décembre One Will Fall #PaulFury

@mostvaluablepromotions @ Tampa, Floride https://t.co/Veky60IZBD – Deron Williams (@DeronWilliams) 9 novembre 2021

Williams a joué pour quatre équipes NBA, mais a connu certaines de ses meilleures saisons avec le Utah Jazz de 2005 à 2011. Il a été trois fois étoile et a obtenu une moyenne de 17,3 points; 3,2 rebonds et 9,1 passes décisives par match pendant son séjour à Salt Lake City.

Il a également joué avec le New Jersey / Brooklyn Nets de 2011 à 2015, avec une moyenne de 16,6 points ; 3,2 rebonds et 7,5 passes décisives tout en faisant deux apparitions All-Star avec cette équipe.

De 2015 à 2017, Williams a joué pour le Les francs-tireurs de Dallas. Puis il a rejoint le Cavaliers lors de sa course à la finale, mais il était un joueur sous-utilisé et Cleveland a perdu 4-0 contre les Golden State Warriors dans cette série.

Williams était membre de l’équipe de basket-ball des États-Unis dans le Jeux Olympiques de Pékin 2008 et Londres 2012, quand dans les deux compétitions ils ont obtenu la médaille d’or.

Le premier joueur de la NBA à jouer dans un match de boxe officiel était une autre ancienne base de la NBA, Nate Robinson, qui a affronté Paul le 28 novembre 2020 et a perdu par KO au deuxième tour du combat prévu à quatre et qui a eu lieu au Staples Center à Los Angeles, avec le duel entre Mike Tyson et Roy Jones comme vedette de l’événement.