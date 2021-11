L’ancien NBA Iman Shumpert remporte le concours « Danse avec les stars »

Iman Shumpert, ancien joueur de franchise NBA comme les New York Knicks, les Cleveland Cavaliers et les Sacramento Kings, a été proclamé vainqueur de « Dancing with the Stars », le format américain diffusé sur ABC et qui se traduit par « Danse avec les stars ». Le gardien, qui a joué jusqu’à six fois en séries éliminatoires et a remporté le ring en 2016 avec les Cavs de LeBron James, est le premier basketteur à remporter le concours Et il l’a fait avec des performances spectaculaires accompagnées par Daniella Karagach au rythme de la chanson ‘September’, de Earth, Wind & Fire, ‘Lose Control’ de Missy Elliott et ‘Bounce’, de DJ Clent.

Cet espace est l’un des plus anciens téléviseurs des États-Unis, car Shumpert a réussi à s’imposer dans ce qui est la trentième saison. Mais d’une manière ou d’une autre, il a eu l’aide de son partenaire, Teyana Taylor, rappeuse, danseuse et chorégraphe qui, sans aucun doute, vous aura donné quelques conseils pour pouvoir développer au mieux vos performances sur piste, une piste très différente de celle que vous aviez l’habitude de fréquenter lors de votre carrière en NBA.

Iman Shumpert et Daniella Karagach dansent une fusion Cha Cha / Foxtrot sur « September » de Earth, Wind & Fire lors de la finale de Dancing with the Stars ! pic.twitter.com/zIpRkS4ciO – Danse avec les stars #DWTS (@DancingABC) 23 novembre 2021

La voix de la femme de Shumpert a retenti précisément en demi-finale, où le duo DanIman, comme ils s’appelaient eux-mêmes Iman et Daniella, a obtenu un score de 38 sur 40 dansant sur la chanson « Dark Fantasy » de Kanye West. « Je n’aurais jamais pensé que j’aurais un trophée de danse. Je pense que Dani et moi avons décidé que lorsque nous avons atteint 40 points, nous ne voulions pas rester derrière et terminer la compétition. Nous y avons consacré de nombreuses heures et au moment de jouer, c’était plus facile », a-t-il déclaré avec le trophée dans la main de Shumpert.

Malheureusement pour l’ancien joueur, il n’a pas pu compter sur le soutien de ses parents aux abords du stade car son père a été testé positif au COVID-19 : « Je ne leur ai pas encore parlé. Je sais que ma mère va probablement suffoquer. Il n’a pas pu venir aujourd’hui. Mon père a été testé positif au COVID, mais il va bien, il est fort« , a-t-il avoué.

Iman Shumpert et Daniella Karagach dansent le Freestyle sur « Lose Control / Bounce » de Missy Elliott ft. Ciara & Fat Man Scoop / DJ Clent sur la finale de Danse avec les stars ! pic.twitter.com/hv5L3r3di6 – Danse avec les stars #DWTS (@DancingABC) 23 novembre 2021

Peu de temps avant d’être proclamé champion, on lui a posé des questions sur d’éventuels joueurs qui feraient du bon travail danser avec les stars : « Kyrie Irving et Carmelo Anthony ont un bon jeu de jambes. Les gars avec un bon jeu de jambes« Tous deux pourraient suivre les traces d’un Shumpert qui n’est pas le premier athlète à remporter ce titre : avant lui, les footballeurs américains Emmitt Smith et Hines Ward, et la gymnaste Laurie Hernandez.