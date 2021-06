L’ancien NBA Lamar Odom a éliminé le chanteur Aaron Carter

Le souvenir du combat que Floyd Mayweather et le youtubeur Logan Paul ont livré est encore très frais dans nos têtes. Cependant, Celebrity Boxing est allé plus loin dans cette quête de combats entre non-professionnels et a organisé un duel au Atlantic City Showboat Casino entre Lamar Odom et le chanteur Aaron Carter.

KOUCH DE LAMAR ODOM À AARON CARTER



2,08 mètres pour les anciens Lakers de Los Angeles et 1,83 pour le frère de Nick, les anciens Backstreets Boys. Déjà dès le début, ce concours convenu à trois tours était en passe d’être quelque peu inégal. L’arbitre était l’ancien champion de l’UFC Chuck Liddell et les Américains devaient payer 30 $ s’ils voulaient voir l’événement. celui de Mayweather ? Floyd contre Logan était de 49,99, bien qu’il ait naturellement séduit beaucoup plus de fans.

Côté sport, il n’y a pas grand chose à dire. Odom a fait usage et abus de ses longs bras, a commencé à faire mal avec son jab et sa distance, puis a commencé à balancer Carter autour du ring. Le chanteur a mis le banc au premier tour mais n’a pas résisté lorsqu’au deuxième tour il s’est d’abord retrouvé contre les cordes puis a embrassé la toile. La légende de l’UFC, dans son rôle d’arbitre, a déterminé la fin.

Lamar Odom tente de revenir dans le monde du sport après divers problèmes d’addiction et après avoir subi une overdose en 2015 dans un cabaret de Las Vegas. Ancien coéquipier de Kobe Bryant, l’attaquant de puissance a remporté deux anneaux NBA avec les Lakers.

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE