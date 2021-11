L’ancien NBAer Corey Benjamin s’excuse après l’agression d’une adolescente contre un athlète rival [VIDEO]

* La fille adolescente de l’ancien joueur des Chicago Bulls Corey Benjamin pourrait faire face à de graves accusations criminelles après avoir frappé une fille de 15 ans dans une vidéo virale.

L’incident s’est produit lors d’un tournoi de basket-ball féminin dans le comté d’Orange.

Par SandraRose.com, « La fille de Benjamin, qui n’a pas été identifiée parce qu’elle est mineure, a subi un coup de poing Jambon Lauryn lors d’un tournoi de basket-ball féminin dans le comté d’Orange », écrit le média.

La mère de Lauryn Jambon d’Alice a partagé la vidéo sur Instagram, sous-titrant le clip : « CECI… ça me rend MALADE au ventre. C’est arrivé à MA FILLE à son match hier. Il n’y a absolument pas de place pour quelque chose comme ça dans le basket-ball, je me fiche de savoir à quel point tu es célèbre !!”

Alice Ham dit que la mère de la fille de 14 ans de Benjamin a dit à l’adolescente de frapper Lauryn.

«Cette mère a dit à sa fille d' »aller la frapper » et mon enfant reçoit un coup de poing non provoqué. Je suis désolé mais c’est tout ce qui ne va pas avec les sports pour les jeunes. La fille et sa mère n’ont montré aucun remords et n’ont présenté aucune excuse. Le sport des jeunes doit changer.

Alice dit que sa fille a subi une commotion cérébrale et n’a pas pu aller à l’école pendant des jours depuis l’agression.

« Bien sûr, j’étais en état de choc total », a-t-elle déclaré à Eyewitness News. « Je ne pouvais tout simplement pas croire que cela puisse arriver à mon enfant. »

« Vous voyez toujours des choses en vidéo et vous ne pensez jamais que cela pourrait vous arriver. Le voir et savoir que c’était mon enfant m’a fait tellement mal.

Alice Ham a déposé un rapport contre le mineur, qui aurait des antécédents d’agression physique contre des joueurs adverses. Elle a été suspendue pour avoir frappé deux athlètes rivaux lors d’un tournoi de basket-ball en septembre, selon le rapport.

« Je crois comprendre que l’organisation qui a organisé le tournoi [in September] l’a bannie et suspendue de tout autre tournoi de leur organisation », a déclaré Kevin Hahn, un avocat représentant Lauryn Jambon.

« Je veux que la fille et la mère soient tenues pour responsables », a déclaré Alice. « Parce que ce type de comportement est répréhensible et ne peut pas se produire dans les sports de jeunes. »

« Cela ne peut pas se produire en dehors des sports pour les jeunes. Si cela est sorti de son contexte et que cela se passe dans la rue, cela monte au niveau des coups et blessures. C’est exactement ce que c’est. La mère incite à la violence sur mon enfant. Et ce n’est jamais OK. Je veux que la mère soit tenue responsable de ses actes.

La mère a depuis été identifiée par Jackfroot comme Tyra Hunt. Le père a été identifié comme étant l’ancien joueur de la NBA Corey Benjamin, qui a joué pour les Chicago Bulls à la fin des années 90. pic.twitter.com/wiwjsr5N6q – H̶y̶e̶i̶n̶ 🇺🇸🇰🇷 ✝️ (@BabeeHyeinK2021) 11 novembre 2021

Corey Benjamin s’est excusé auprès d’Alice et de sa fille.

« Ce n’est pas comme ça que j’ai élevé ma fille », a déclaré Benjamin. « À la jeune femme qui a été frappée par ma fille lors d’un match de basket-ball pour les jeunes, je vous présente mes sincères excuses et je prie pour votre guérison complète à la fois physiquement et émotionnellement », a-t-il déclaré.

«En tant que père, je suis choqué et déçu par le comportement de ma fille car cela ne reflète pas les valeurs et les normes de ma famille. Il n’illustre pas non plus les valeurs, le caractère et l’esprit sportif qu’exige le basket-ball.

« Ma fille a fait une erreur. Celui qu’elle devra réparer. Je m’engage à fournir à ma fille toute l’aide dont elle pourrait avoir besoin et à l’aider à assumer la responsabilité de sa conduite.