L’ancien Obama Stooge fait l’objet d’un examen approfondi après avoir qualifié Tucker Carlson de théoricien du complot – RedState ⋆ .

Comment puis-je mettre cela avec tact? Comme c’était et reste le cas avec plusieurs anciens responsables d’Obama, l’ancien rédacteur de discours d’Obama Jon Favreau est un serpent. Par exemple, Favreau a faussement affirmé – sciemment menti – en mai 2018, que les images «d’enfants en cage» de l’ère Obama étaient des images de l’ère Trump.

«Cela se produit actuellement, et le seul débat qui compte est de savoir comment nous forçons notre gouvernement à ramener ces enfants dans leur famille le plus rapidement possible.»

Ouais, c’est le genre de gars qu’est Jon Favreau.

Ce n’est donc pas une surprise mercredi soir lorsque Favreau a publié le tweet suivant, accusant l’animateur de Fox News Tucker Carlson de «propager des complots anti-vax» – et bien pire.

«Ce soir, Tucker Carlson utilise à nouveau son émission pour répandre des complots anti-vax. «Quand est-ce que quelqu’un chez Fox News prendra la parole? Bret Baier? John Roberts? Peter Doocy? Brit Hume? Dana Perino? Y a-t-il des démocrates sous contrat? «Des gens mourront à cause de ces mensonges de votre réseau.»

Vraiment, Jon? Ce sont des accusations assez graves, Scooter.

Ce soir, Tucker Carlson utilise à nouveau son émission pour répandre des complots anti-vax. Quand est-ce que quelqu’un chez @FoxNews prendra la parole? @BretBaier? @johnrobertsFox? @pdoocy? @brithume? @DanaPerino? Y a-t-il des démocrates qui sont sous contrat? Des gens mourront à cause de ces mensonges de votre réseau. – Jon Favreau (@jonfavs) 6 mai 2021

Juste un problème énorme, Jon-Jon.

Trois, en fait. Un, Brit Hume, en fait, a «pris la parole». Deuxièmement, Il vous a traité de menteur au visage chauve. Et troisièmement: ce faisant, Hume a souligné que les statistiques auxquelles Tucker faisait référence provenaient d’un système de notification des effets indésirables des vaccins géré par le CDC et la FDA.

«C’est carrément faux. Tucker a cité les données officielles du gouvernement sur les décès de personnes après avoir pris le vaccin Covid 19 et les a comparées au nombre de décès signalés après avoir pris des vaccins antérieurs. Il a déclaré que les données soulevaient des questions sur les risques pour la santé du vaccin Covid.

Brit Hume: 1, ancien stooge d’Obama: 0. Score final.

C’est complètement faux. Tucker a cité les données officielles du gouvernement sur les décès de personnes après avoir pris le vaccin Covid 19 et les a comparées au nombre de décès signalés après avoir pris des vaccins antérieurs. Il a déclaré que les données soulevaient des questions sur les risques pour la santé du vaccin Covid. https://t.co/SdptSPAqql – Brit Hume (@brithume) 6 mai 2021

Vous avez de la gêne, Jon-Jon? Bien sûr, vous ne le faites pas.

Les hacks de gauche ne sont jamais gênés lorsqu’ils se font prendre en train de mentir; ils mentent simplement un peu plus avant de passer à la prochaine série de mensonges – que les médias libéraux de chien de poche agitant la queue continuent avec impatience de manger comme son dernier repas de mensonge.

Dans ce qui semble être une transcription du monologue vax de Carlson sur le site Fox News, Combien d’Américains sont morts après avoir pris le vaccin COVID ?, les mêmes points que Tucker a fait sur son émission ont été réitérés; les mêmes points que Jon Favreau lui a menti comme face à face.

«Nous supposons que les risques sont négligeables», a déclaré Carlson. Mais le sont-ils? Extraits:

«Nous supposons tous que les risques sont négligeables. […] Chaque saison grippale, nous administrons des vaccins contre la grippe à plus de 160 millions d’Américains. Chaque année, un nombre relativement restreint de personnes semblent mourir après avoir reçu ces injections. Pour être précis, en 2019, ce nombre était de 203 personnes. L’année précédente, il était de 119. En 2017, 85 personnes au total sont mortes du vaccin contre la grippe. » «La question est donc de savoir comment ces chiffres se comparent au taux de mortalité des vaccins contre les coronavirus actuellement distribués à travers le pays? Cela vaut la peine d’être connu. Nous avons vérifié aujourd’hui. Voici la réponse, qui provient du même ensemble de chiffres gouvernementaux que nous venons d’énumérer. » «Entre fin décembre 2020 et le mois dernier, 3 362 personnes au total sont apparemment décédées après avoir reçu les vaccins COVID aux États-Unis. Trois mille trois cent soixante-deux – c’est une moyenne de 30 personnes par jour. Alors, qu’est-ce que cela signifie? » «En passant, cette période de rapport s’est terminée le 23 avril. Nous n’avons pas de chiffres après cela, nous ne sommes pas tout à fait à jour. Mais nous pouvons supposer que 360 ​​autres personnes sont décédées dans les 12 jours qui ont suivi. Soit un total de 3 722 décès. » «Près de quatre mille personnes sont mortes après avoir reçu les vaccins COVID. Le nombre réel est presque certainement beaucoup plus élevé que cela – peut-être beaucoup plus élevé. “

«Nous avons vérifié, aujourd’hui», a déclaré Carlson, en référence aux statistiques ci-dessus.

Malheureusement pour Jon Favreau et ses protestations du contraire, la source de preuve avec laquelle l’émission de Carlson a vérifié est bien connue des démocrates.

«Les données que nous venons de citer», a-t-il déclaré, «proviennent du système de notification des événements indésirables liés aux vaccins – VAERS – qui est géré par le CDC et la FDA.

«Alors, quel est le nombre réel de personnes qui ont apparemment été tuées ou blessées par le vaccin?» «Eh bien, nous ne connaissons pas ce nombre. Personne ne le fait et nous n’allons pas spéculer à ce sujet. Mais il est clair que ce qui se passe maintenant, quelle qu’en soit la raison, n’est même pas proche de la normale. Ce n’est même pas proche de ce que nous avons vu les années précédentes avec les vaccins précédents. «Personne ne sait vraiment, [what] est la vérité. Nous avons parlé à un médecin aujourd’hui qui traite activement les patients COVID. Il a décrit ce que nous voyons maintenant comme l’événement de vaccination de masse le plus meurtrier de l’histoire moderne. «Quelle que soit la cause, cela se produit au moment où nous parlons. Alors on pourrait penser que quelqu’un en position d’autorité voudra peut-être savoir ce qui se passe.

Pourtant, Jon Favreau et d’autres hacks de gauche comme lui – à peu près l’intégralité du Parti démocrate et de ses médias libéraux marionnettes – continuent d’accuser Tucker Carlson «d’utiliser son émission pour répandre des complots anti-vax». Et parce que personne d’autre chez Fox News ne «parlera», «les gens mourront à cause de ces mensonges [from Fox News]. »

Qui sont exactement les menteurs, encore une fois?

Trucs RedState récents:

DeSantis pour la victoire à nouveau: offre à tous les premiers intervenants de Floride des primes en argent

Le gouverneur du Michigan s’est faufilé en Floride dans un jet de milliardaires et personne ne semble s’en soucier

Le nouveau projet de loi du membre du Congrès du Tennessee donne une décharge déshonorante à la théorie critique de la race