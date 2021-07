L’ancien objectif “offert” à Newcastle mais pourrait être le plan B pour Bruce

in

Les rapports affirment que Newcastle United s’est vu «offrir» la possibilité de signer l’ailier du RB Leipzig Ademola Lookman pendant la fenêtre de transfert d’été.

Le joueur de 23 ans n’en est qu’à deux ans d’un contrat de cinq ans avec la formation de Bundesliga. Mais il semble qu’il pourrait bien être en route avant le début de la saison prochaine. Jugé excédentaire par rapport aux besoins de la Red Bull Arena, l’ancienne star anglaise des moins de 21 ans a été prêté à Fulham la saison dernière.

Il a impressionné à Craven Cottage, réalisant 31 départs sur 34 matches de Premier League. Cela n’a pas suffi à garder les Londoniens de l’ouest dans l’élite car ils ont terminé 18e pour se glisser dans le championnat.

Lookman est retourné en Allemagne mais The Chronicle déclare qu’il a été « offert » aux Magpies. Des frais de 10 millions de livres sterling ont été évoqués pour le Londonien et il n’est pas clair si les Tynesiders seraient prêts à payer cela.

L’incertitude concernant la propriété du club signifie que les cordons de la bourse de Mike Ashley pourraient être plus serrés que d’habitude. Et il a été suggéré que le chiffre cité pourrait être tout ce que Steve Bruce a à sa disposition pour le recrutement d’été.

Lookman a commencé sa carrière à Charlton Athletic avant de déménager à Everton en janvier 2017. Il a passé la seconde moitié de 2017-18 en prêt avec Leipzig, marquant cinq buts en 11 sorties.

Et, après une saison inefficace à Goodison Park, il a signé des sternes permanents avec ses employeurs actuels en juillet 2019. Mais ce n’a pas été un deuxième sort heureux et une sortie apparaît sur les cartes.

Lookman déjà sur le radar de Newcastle

Lookman était mentionné pour la première fois en lien avec le club nord-est en janvier 2020. Il avait du mal à obtenir un temps de jeu significatif en Bundesliga et les discussions s’étaient déjà tournées vers un retour anglais.

Un déménagement ne s’est pas concrétisé et, avec peu de chances d’amélioration, il a été envoyé à Fulham. On pense également que d’autres clubs sont sur la photo car il a également été « offert » à Southampton et Crystal Palace.

Il est évident que ses représentants vantent le joueur. Newcastle espère toujours atterrir Joe Willock.

Et il se peut que l’embarquement permanent du jeune homme de 21 ans soit davantage une priorité. Il a eu un impact énorme sur les prêts au cours de la seconde moitié de 2020-21, aidant l’équipe à bien sortir de la zone de relégation.

Les fans adoreraient le retrouver et Bruce a avoué qu’ils “se débarrassaient” pour essayer d’y arriver. Lookman ne pourra être envisagé que si l’homme d’Arsenal ne revient pas avant le début de la saison prochaine.

