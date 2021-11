L’ancien passionné de Blackface, Dan Aykroyd, VEUT annuler la culture

Dan, espèce de salope ignorante ! Annuler La culture ne doit pas et ne peut pas être raisonnée.

L’ancien de SNL et acteur comique légendaire Dan Aykroyd apporte tout son soutien au mouvement culturel qui tue l’industrie qui l’a fait. Oui, le comédien pense qu’annuler la culture est une bonne chose.

Ah, alors maintenant qu’il a fait son pain et son beurre sur des blagues, il peut prendre sa retraite et laisser la foule ruiner cette génération de comédie. Nous voyons.

Aykroyd a signalé son soutien à l’annulation des blagues « blessantes » dans une récente interview avec The Hollywood Reporter, et bien que nous comprenions qu’Aykroyd veut être un homme bon et veut que le monde soit un endroit heureux, son raisonnement est stupide.

« Il y a suffisamment de gamme dans l’humour où vous n’avez pas à faire de scatologie et vous n’avez pas à tirer de cartes qui divisent pour rire », a-t-il expliqué. OK, c’est bon. De nombreux comédiens font des coups bas ou disent que les choses sont si grossières, mais encore une fois, c’est leur prérogative. Le « trop ​​loin » d’un homme est le « pas assez loin » d’un autre homme.

Mais le problème est qu’Aykroyd pense que les blagues sur ce spectre subjectif peuvent être expulsées de la société. «Mais il y a une écriture plus intelligente qui peut se produire si vous restez à l’écart du matériel offensant qui devrait être annulé à juste titre pour son caractère blessant. Qui peut faire l’objet d’une impression aujourd’hui ? C’est un sujet de discussion », a-t-il déclaré.

Mais encore une fois, M. Aykroyd, qui est l’arbitre de ce qui est blessant ? Une foule de Twitter qui s’offusque de plus en plus des attitudes communes des Américains normaux ? C’est ce qui produit la culture d’annulation.

Aykroyd a continué à être un idiot utile au nom de l’outil d’oppression le plus efficace de la gauche radicale. « Puis-je faire mon imitation de James Brown ? » Il a demandé. « C’était l’un de mes meilleurs amis. Je fais assez bien sa voix. Mais peut-être que je ne devrais plus.

Pourquoi pas? Bien sûr, il y aura des cris de la foule que vous êtes raciste, mais est-ce nécessairement vrai ? Nous supposons que vous continuerez à faire des impressions sur d’autres personnes. Si c’est le cas, c’est essentiellement votre capitulation devant la foule dont seuls les hétéros, les blancs et les hommes peuvent se moquer. Peut-être que cela fait de vous le raciste.

Bien qu’il semble qu’Aykroyd cherche à se conformer aux caprices de la culture annulée pour échapper à la douleur de son règne de terreur.

Après tout, cette foule déséquilibrée actuelle jugerait certainement Aykroyd digne de la guillotine figurative pour ses blagues passées, pour inclure son célèbre énoncé « Jane, espèce de salope ignorante ! et toutes les autres lignes de ce sketch légendaire correspondant. Un peu sexiste, n’est-ce pas, Dan ?

Ou qu’en est-il quand Aykroyd – comme l’a souligné BoundingIntoComics – « portait un blackface dans la comédie intemporelle Trading Places, aux côtés d’Eddie Murphy » ? Il doit y avoir une expiation sérieuse pour ce genre de crimes.

https://www.youtube.com/watch?v=cb72148xQco

Donc, soit Aykroyd devrait plaider pour son propre retrait de la société en toute hâte, soit faire tout ce que toute personne sensée – comme le comédien Dave Chapelle – ferait : encourager les gens à faire une putain de blague.