L’ancien pasteur de Dog the Bounty Hunter l’appelle à propos du “pass” N-Word

Chien le chasseur de primesa été informé de son utilisation inappropriée du mot n et sait maintenant qu’il n’a pas de laissez-passer pour l’utiliser … ainsi dit son ancien pasteur, Histoire de Tim, qui croit toujours que Dog a de bonnes intentions et un bon cœur.

Storey – qui est noir, et est maintenant un auteur, conférencier et coach de vie acclamé – dit à TMZ qu’il est toujours très proche de Dog après 20 ans, alors il l’a appelé à la suite de l’interview controversée de Dog avec ET Kévin Frazier … et lui a dit que ses commentaires n’étaient “pas sages”.

Tim dit qu’il a expliqué à Dog qu’il n’a PAS de laissez-passer pour dire le mot n, peu importe ce qu’il pensée dans le passé ou ce qu’il a dit à Frazier … et Dog a concédé son point de vue et est d’accord.

Selon Storey… Dog n’est pas raciste, mais parfois il ne réfléchit pas à tout ce qu’il dit. L’ancien pasteur insiste sur le fait que Dog a bon cœur, est prêt à grandir et à apprendre de ses erreurs et l’a toujours traité, lui et sa famille, avec rien d’autre que de l’amour et du respect.

Tim affirme également qu’il n’a jamais personnellement entendu Dog dire le n-mot autre que son infâme, diatribe raciste qui a été divulgué en 2007 … et ne pense pas qu’il devrait être annulé pour cette tache de son passé.

Comme nous l’avons signalé, l’appel téléphonique divulgué en 2007 entre Dog et son fils l’a annulé chez A&E, et semble être un pomme de discorde entre ses filles, Bonnie et Cécile, et lui. TMZ a dévoilé l’histoire… ils n’ont pas été invités à son mariage qui s’est déroulé jeudi.

Storey, d’autre part, nous dit qu’il a reçu une invitation – il a en fait officié le mariage de Dog à Beth Chapman en 2006 – mais n’y a pas participé en raison d’un conflit d’horaire.