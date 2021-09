L’ancien pasteur de Dog the Bounty Hunter pèse sur les commentaires de N-Word ‘Pass’

Lors d’une récente interview avec Entertainment Tonight, la star de Dog the Bounty Hunter, Duane “Dog” Champman, a affirmé qu’il avait un “pass” pour utiliser le mot n. Depuis lors, de nombreuses personnes ont pesé sur les commentaires bizarres de la star de télé-réalité. Selon TMZ, l’ancien pasteur de Chapman, Tim Storey, s’exprime même sur la question.

Storey, qui est Black, a déclaré à TMZ qu’il était toujours proche de Chapman, avec qui il est ami depuis près de 20 ans. Il a également dit qu’il avait vu l’interview ET de Chapman et a noté qu’il avait eu une conversation avec lui à ce sujet. Le pasteur a déclaré à la star de Dog the Bounty Hunter que ses commentaires n’étaient “pas sages” et qu’il n’avait pas de “passe” pour dire le n-mot comme il le prétendait. Storey a déclaré que Chapman était d’accord avec lui.

L’ancien pasteur de Chapman a continué à le défendre tout en parlant avec TMZ. Il a affirmé que la personnalité de la télé-réalité a bon cœur malgré cette polémique. Il a également souligné que Chapman n’est pas raciste et qu’il est prêt à apprendre de ses erreurs. De plus, Storey a affirmé qu’il n’avait jamais entendu Chapman utiliser le mot n en dehors de sa diatribe raciste qui avait fuité en 2007. Comme vous vous en souvenez peut-être, en 2007, un appel téléphonique entre Chapman et son fils a été divulgué par le National Enquirer dans lequel on l’entendait utiliser le n-mot à plusieurs reprises.

Chapman a de nouveau été critiqué pour son interview avec ET. Dans l’interview, qui a été publiée mercredi et l’a vu parler avec Kevin Frazier, un homme noir, du point de vente, Chapman a affirmé qu’il avait obtenu un ” laissez-passer ” pour utiliser l’insulte raciale. L’affaire a été soulevée alors qu’il expliquait que sa fille, Bonnie Chapman, n’avait pas été invitée à son mariage avec Francie Frane après l’avoir accusé d’être raciste et homophobe. Bonnie l’a également accusé d’avoir été infidèle à sa mère et à sa défunte épouse, Beth Chapman.

“Aussi difficile que cela puisse être et aussi déchirant que cela puisse être, nous avons dû prendre une décision qui était très difficile pour nous”, a déclaré Frane à ET. “Nous avons vécu l’enfer, lui et moi, au cours des trois dernières années. … Et je ne vais pas permettre que notre journée soit gâchée par ce non-sens.” Chapman a répondu aux allégations de racisme de sa fille en disant: “Je n’ai jamais été raciste. Je suis Apache à 33,5%. Mais à cause d’il y a plus de 15 ans, j’ai un talon d’Achille parce que j’ai utilisé le mauvais mot.”

Chapman a continué à répondre à ces allégations et a même évoqué cette diatribe de 2007 susmentionnée. Il a affirmé: “Je pensais que j’avais un laissez-passer dans la tribu noire pour l’utiliser, un peu comme Eminem.” Frazier l’a ensuite pressé de savoir qui lui avait spécifiquement donné ce « laissez-passer », auquel il a finalement dit que c’était « les frères » et qu’il avait obtenu « le laissez-passer » lorsqu’il était en prison. “Je venais de sortir de prison en 1979 après avoir passé du temps, 18 mois au Texas et c’était probablement les trois quarts de la tribu noire. C’était donc un mot que nous avons utilisé dans les deux sens, comme peut-être un compliment”, a déclaré Chapman. . “Mon pass a expiré pour l’avoir utilisé mais personne ne me l’a dit.”