L’ancien patron d’Arsenal, Arsene Wenger, prédit qu’Erling Haaland jouera en Premier League la saison prochaine avec Manchester United, Man City et Chelsea liés

Arsene Wenger est certain que la sensation de buteur Erling Haaland jouera en Premier League la saison prochaine, affirmant que les meilleurs joueurs vont là où se trouve le plus d’argent.

La superstar norvégienne Haaland a mis le feu à la Ligue des champions depuis ses débuts avec Salzbourg en 2019, devenant le joueur le plus rapide à atteindre 20 buts dans l’histoire de la compétition.

Haaland a remporté son premier trophée pour Dortmund la saison dernière avec deux buts en finale de la coupe d’Allemagne

Il a depuis reporté ses performances de machine à la Bundesliga allemande avec le Borussia Dortmund, assurant son statut de l’un des talents les plus recherchés que le jeu ait vu ces dernières années.

Dortmund a réussi à conserver le joueur de 21 ans cet été malgré l’intérêt des plus grands clubs du monde, mais ils auront peu de chances de le garder l’année prochaine lorsqu’une clause de libération de 68 millions de livres entrera en vigueur.

Des informations en Espagne et en Norvège suggèrent que le Real Madrid pourrait être la destination préférée de Haaland l’été prochain, tandis que le Bayern Munich pense avoir autant de chances que quiconque.

Haaland est lié à Man City, un club pour lequel son père, Alf-Inge, a joué, tandis que ses rivaux Manchester United et Chelsea sont également enthousiastes.

Haaland a joué sous Solskjaer à Molde, ce qui pourrait donner à Man United un avantage de transfert

Et aux yeux de l’ancienne légende de la Premier League Arsène Wenger, les équipes anglaises ont le meilleur espoir de décrocher l’attaquant.

« Je pense que ça va arriver [a move to England]”, a déclaré Wenger au média allemand Bild.

“La puissance économique de la Premier League est trop forte.”

Le quotidien espagnol Marca a rapporté cette semaine que Madrid pensait pouvoir ajouter Haaland à la signature attendue de Kylian Mbappe l’été prochain.

Une relation favorable entre Madrid et Dortmund ainsi que l’agent de Haaland Mino Raiola pourrait placer les géants espagnols en pole position, mais Wenger pense que cela se résumera à de l’argent.

Le super agent Mino Raiola veut un salaire de 820 000 £ par semaine pour Haaland

“Le football anglais est dominant car c’est là qu’il y a le plus d’argent”, a déclaré la légende d’Arsenal.

“Les meilleurs joueurs choisissent toujours la meilleure façon de gagner le plus d’argent.”

Haaland a marqué 63 buts en 64 matchs depuis sa signature pour Dortmund en janvier 2020, le plaçant dans la première catégorie des nouvelles superstars du football.

Wenger, cependant, pense toujours que Haaland est juste derrière le vainqueur de la Coupe du monde Mbappe, mais a tous les outils pour devenir l’un des meilleurs joueurs du jeu.

Wenger dit que Haaland est le prochain grand buteur du match APRÈS Mbappe

“Haaland est susceptible d’être le prochain buteur de haut niveau après Mbappe, c’est un super talent”, a-t-il déclaré.

« Son ambition, sa volonté de marquer des buts et sa capacité à se battre en duel [set him apart].

“Il est là et veut gagner, il y a quelque chose en lui qui est génial pour un attaquant.”

