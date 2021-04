L’ancien patron d’Arsenal, Arsene Wenger, qualifie la Super League européenne de “ mauvaise idée ”, menace la Premier League et appelle le football à rester uni

Arsène Wenger a appelé le football à rester uni alors que l’ancien manager d’Arsenal critiquait les plans controversés de la Super League européenne.

Les soi-disant «six grands» ont annoncé leur intention de rejoindre la compétition de séparation et feraient partie des 12 membres fondateurs.

Wenger est le responsable du développement mondial de la FIFA et n’est pas en faveur de la Super League européenne

Cette décision a déclenché la fureur de l’UEFA – qui devrait annoncer un nouveau format de Ligue des champions lundi – et a suscité la condamnation de la Premier League, de la Football Association et même du Premier ministre, Boris Johnson.

Wenger a prédit en 2009 qu’une Super League européenne serait là dans la prochaine décennie et sa prophétie se concrétise.

L’ancien manager d’Arsenal, et responsable du développement mondial de la FIFA, s’est entretenu avec White et Jordan sur talkSPORT lundi après l’annonce de dimanche.

Wenger dit que la Super League européenne est une menace pour la Premier League

«Je dirais que c’est une mauvaise idée. Le football doit rester uni, c’est la chose la plus importante », a déclaré Wenger à talkSPORT.

«C’est basé sur le mérite sportif et globalement sur le respect de l’histoire qui a été construite à partir du football européen.

«Je crois personnellement que cette idée n’ira pas loin.

«Je ne sais pas ce qu’il y a exactement derrière (it). Il y a une idée plus dangereuse derrière cela et c’est une grande menace pour la Premier League.

«Quand j’étais encore en charge, il se passait beaucoup d’autres pays pour diminuer la domination de la Premier League et un projet comme celui-là accélérerait certainement cela.

Comment fonctionnera la Super League européenne

Ce sera une nouvelle compétition européenne entre 20 meilleurs clubs

L’AC Milan, Arsenal, l’Atletico Madrid, Chelsea, Barcelone, l’Inter Milan, la Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et Tottenham Hotspur ont tous rejoint en tant que 12 fondateurs initiaux.

Trois autres clubs fondateurs se joindront tandis que cinq autres équipes se qualifieront chaque année en fonction des réalisations de la saison précédente.

Les matchs se joueront en milieu de semaine et tous les clubs resteront dans leurs ligues nationales

Il y aura deux groupes de 10 clubs chacun, jouant des matches à domicile et à l’extérieur au sein du groupe chaque année

Les trois premiers de chaque groupe se qualifieront automatiquement pour les quarts de finale

Les équipes terminant quatrième et cinquième s’affronteront ensuite dans un barrage à deux pour les quarts de finale restants.

Un format à élimination directe à deux manches sera ensuite utilisé pour atteindre la finale à la fin du mois de mai, qui se déroulera en un seul match sur un terrain neutre.

Arsenal est l’un des clubs fondateurs qui devraient bénéficier de ces plans.

Actuellement à la neuvième place de la Premier League, cela signifierait qu’ils feraient partie de la compétition saison après saison, quelle que soit leur position en championnat.

Il y a eu des menaces de la part de l’UEFA de prendre des mesures, y compris l’interdiction des équipes de compétitions.

Interrogé sur le rôle d’Arsenal, Wenger a déclaré: «Je ne sais pas ce qui se passe mais cela ne change pas ce que je pense. Je crois que pour moi, le plus important, c’est de garder l’unité dans le jeu et que le football se joue de la même manière partout dans le monde et que c’est au sein d’une seule organisation.

«Je pense que c’était une force car le football était le sport le plus populaire au monde et c’était l’une des raisons.

«Nous devons absolument nous battre pour que le football reste simple, compréhensible et fondé sur le mérite et tout le monde a les mêmes chances et rêve de réussir.»