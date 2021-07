L’ancien patron de Blizzard, Mike Morhaime, répond au procès d’Activision

Photo : Mark Davis (.)

Le cofondateur et patron de longue date de Blizzard, Mike Morhaime, s’est rendu sur Twitter peu après minuit vendredi pour commenter les allégations généralisées de harcèlement sexuel et de discrimination dans la société de jeux qu’il a dirigée pendant si longtemps. “Aux femmes Blizzard qui ont vécu l’une de ces choses, je suis extrêmement désolé de vous avoir déçu”, a-t-il écrit. “Je vous entends, je vous crois, et je suis vraiment désolé de vous avoir laissé tomber.”

Morhaime a aidé à fonder le développeur de World of Warcraft et Diablo dès sa sortie de l’université en 1991. Depuis lors, il est devenu l’un des studios les plus en vue au monde, produisant des succès dans tous les genres comme StarCraft, Hearthstone et Overwatch. Pendant une grande partie de cette histoire, Morhaime était son chef, et son départ en 2018 pour continuer et former la nouvelle société de jeux appelée Dreamhaven a été largement considéré comme un coup dur pour l’héritage de longue date de Blizzard.

Mais selon une plainte déposée devant un tribunal californien plus tôt cette semaine par le ministère de l’Emploi et du Logement équitables à la suite d’une enquête de deux ans, une culture de travail de «frat boy» régnait dans l’entreprise pendant que Morhaime y était PDG.

Voici la déclaration de Morhaime dans son intégralité :

J’ai lu la plainte complète contre Activision Blizzard et de nombreuses autres histoires. Tout cela est très dérangeant et difficile à lire. J’ai honte. J’ai l’impression que tout ce que je pensais défendre a été emporté. Ce qui est pire mais encore plus important, c’est que de vraies personnes ont été blessées et que certaines femmes ont vécu des expériences terribles. J’ai travaillé chez Blizzard pendant 28 ans. Pendant ce temps, j’ai essayé très fort de créer un environnement sûr et accueillant pour les personnes de tous genres et de tous horizons. Je savais que ce n’était pas parfait, mais clairement nous étions loin de cet objectif. Le fait que tant de femmes aient été maltraitées et n’aient pas été soutenues signifie que nous les avons laissées tomber. De plus, nous n’avons pas réussi à faire en sorte que les gens se sentent en sécurité pour dire leur vérité. Ce n’est pas une consolation que d’autres entreprises ont été confrontées à des défis similaires. Je voulais que nous soyons différents, meilleurs. Le harcèlement et la discrimination existent. Ils sont répandus dans notre industrie. Il est de la responsabilité de la direction de veiller à ce que tous les employés se sentent en sécurité, soutenus et traités de manière équitable, quels que soient leur sexe et leur origine. Il est de la responsabilité des dirigeants d’éradiquer la toxicité et le harcèlement sous toutes leurs formes, à tous les niveaux de l’entreprise. Aux femmes Blizzard qui ont vécu l’une de ces choses, je suis extrêmement désolé de vous avoir déçu. Je me rends compte que ce ne sont que des mots, mais je voulais remercier les femmes qui ont vécu des expériences terribles. Je vous entends, je vous crois, et je suis désolé de vous avoir laissé tomber. Je veux entendre vos histoires, si vous êtes prêt à les partager. En tant que chef de file de notre industrie, je peux et j’utiliserai mon influence pour contribuer à un changement positif et combattre la misogynie, la discrimination et le harcèlement partout où je le peux. Je crois que nous pouvons faire mieux, et je crois que l’industrie du jeu peut être un endroit où les femmes et les minorités sont accueillies, incluses, soutenues, reconnues, récompensées et, en fin de compte, sans avoir la possibilité d’apporter les types de contributions que nous rejoignons tous. l’industrie à faire. Je veux que la marque que je laisse sur cette industrie soit quelque chose dont nous pouvons tous être fiers.

Depuis que la nouvelle des allégations a éclaté le 21 juillet, d’anciens développeurs de Blizzard se sont exprimés sur les réseaux sociaux au sujet du harcèlement et des abus qu’ils ont subis ou dont ils ont été témoins, tandis que les développeurs actuels ont pris leurs distances par rapport aux déclarations publiques et internes de l’entreprise et lui ont demandé de faire changements.

Jusqu’à présent, la réponse d’Activision Blizzard a été de contester l’exactitude des accusations en laissant entendre qu’elles ne reflètent que des choses du passé. “Le DFEH comprend des descriptions déformées et dans de nombreux cas fausses du passé de Blizzard”, a déclaré un porte-parole de la société à Kotaku. « L’image que le DFEH dresse n’est pas le lieu de travail Blizzard d’aujourd’hui. »

Activision Blizzard n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Pendant ce temps, le président de Blizzard, J. Allen Brack, a envoyé un e-mail au personnel plus tôt cette semaine, qualifiant les allégations de “extrêmement troublantes”. Dans ce message, il a omis de mentionner qu’il a été personnellement nommé dans le procès comme quelqu’un qui n’a pas réussi à empêcher un autre développeur de harceler sexuellement en série des collègues féminines. Ce développeur, Alex Afrasiabi, a contribué à World of Warcraft pas plus tard qu’en 2020, et de nombreux PNJ et objets du jeu font encore référence à lui. Un enregistrement vidéo de Brack et Afrasiabi faisant des remarques sexistes et condescendantes sur la question d’une fan féminine lors d’un panel de la BlizzCon 2010 a également fait le tour en ligne, à la suite d’une réévaluation à l’échelle de l’industrie de l’histoire de Blizzard.

Le fabricant de Call of Duty Activision a acquis Blizzard en 2008 et, à la suite de la fusion, a formé une nouvelle société mère appelée Activision Blizzard. Alors que les deux filiales ont largement fonctionné séparément, le rôle d’Activision dans les activités quotidiennes de Blizzard aurait augmenté après le départ de Morhaime en 2018.

L’année dernière, Blizzard a publié un remaster de WarCraft 3 appelé WarCraft 3: Reforged qui était si impopulaire que la société a presque immédiatement commencé à offrir des remboursements pour cela. Selon un récent rapport de Bloomberg, la pression financière accrue d’Activision est en partie responsable des récents flops inhabituels comme celui-ci. Certains des nouveaux changements auraient inclus des réunions auxquelles assistaient soudainement des personnes des finances qui n’auraient normalement pas été là avant le changement culturel de l’entreprise. Plusieurs développeurs de longue date de Blizzard, dont l’ancien directeur d’Overwatch Jeff Kaplan, ont commencé à quitter l’entreprise ces dernières années.

Dreamhaven, la dernière entreprise de Morhaime, a un énoncé de mission qui commence par déclarer vouloir mettre en évidence une plus grande variété de voix et “fournir un espace sûr où les développeurs, les créateurs et les joueurs peuvent se connecter de manière significative”.