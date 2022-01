L’ancien patron de Champ Car et propriétaire de l’équipe gagnante de l’Indy 500 Kalkhoven décède à l’âge de 77 ans

Au sommaire : Kevin Kalkhoven, l’ancien patron de Champ Car qui a par la suite été copropriétaire d’une équipe qui a remporté l’Indianapolis 500, est décédé à l’âge de 77 ans.

En bref

Kevin Kalkhoven est décédéKevin Kalkhoven, l’homme qui a tenté de sauver la série autrefois connue sous le nom de CART après sa faillite, est décédé à l’âge de 77 ans des suites d’une période de maladie.

Avec Gerald Forsythe et Paul Gentilozzi, Kalkhoven a acheté la série effondrée en 2004. Il a également acquis le constructeur de moteurs Cosworth de Ford, assurant un approvisionnement en moteurs pour le championnat, qui s’est poursuivi pendant quatre années supplémentaires sous le nom de Champ Car World Series.

Mais en 2008, alors que la série continuait de se débattre, Kalkhoven a vendu le championnat à Tony George, qui avait provoqué une scission dans les courses de monoplaces américaines en créant son rival Indy Racing League 12 ans plus tôt. Le championnat réunifié est désormais connu sous le nom d’IndyCar.

En 2013, l’équipe KVRT Kalkhoven couru avec Jimmy Vasser a remporté la victoire dans l’Indianapolis 500. Il a fermé quatre ans plus tard, après avoir remporté sa victoire finale à Detroit avec Sébastien Bourdais.

Kalkhoven a continué à servir en tant que président du conseil d’administration de Cosworth. « Depuis son implication chez Cosworth en 2004, il a été une source d’inspiration clé pour l’entreprise », a déclaré le PDG et président Hal Reisiger. « Sa passion pour le sport automobile est bien documentée, mais il était aussi un visionnaire et un pionnier de la technologie du futur. »

Kalkhoven est également copropriétaire de la Long Beach Grand Prix Association. « Toute la famille de l’Association Grand Prix de Long Beach est attristée d’apprendre le décès de notre copropriétaire Kevin Kalkhoven », a déclaré le président et chef de la direction Jim Michaelian. « Il a fourni un soutien solide et un leadership visionnaire au cours des 16 dernières années et ses contributions à notre entreprise ainsi qu’à la communauté des courses nous manqueront beaucoup.

« Nos condoléances vont à sa femme Kimm et à toute la famille Kalkhoven en ces temps difficiles. »

Le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, a déclaré qu’il était « profondément attristé » par la perte « d’un grand collègue et ami, dont le succès commercial s’est reflété par sa générosité envers de grandes causes ».

McLaren SP embauche l’ingénieur de Penske Ward

McLaren SP a embauché l’ingénieur de course de Penske Gavin Ward pour la prochaine saison d’IndyCar. Ward était auparavant chez Red Bull lors de leur course victorieuse entre 2010 et 2013. « Gavin jouera un rôle clé dans nos ambitions à long terme dans la série NTT IndyCar », a déclaré McLaren SP dans un communiqué.

Un trio familial rejoint l’équipe de Prema en Formula Regional Asia

Abu Dhabi Racing by Prema alignera trois voitures dans la série Formula Regional Asia pour les sœurs Amna et Hamda Al Qubaisi et leur père de course GT Khaled, 46 ans. « Nous avons travaillé avec Khaled, Amna et Hamda plusieurs fois au cours des années, et ce sera spécial de les aligner tous ensemble cette fois », a déclaré le patron de Prema, René Roisin.

Monaco miniature mesure 38 mètres

Le célèbre Miniatur Wonderland de Hambourg dans sa Speicherstadt historique abrite désormais une reconstitution du circuit du grand prix de Monaco, avec une Porsche 99X Electric Formula E. Comme pour le reste des objets exposés, ils sont rendus à l’échelle 1:87. La voiture mesure six centimètres de long et a été recréée à l’aide d’un modèle CAO fourni par Porsche Motorsport.

Modèle de voiture Porsche Formule E Modèle de voiture Porsche Formule E Hambourg Minatur Wonderland Monaco

Média social

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Très triste d’apprendre le décès de Kevin Kalkhoven. #RIPKevin – Michael Andretti (@michaelandretti) 4 janvier 2022

Quelqu’un d’autre a encore @f1 mis au rebut après cette farce totale d’une dernière course de 2021? Même regarder les anciens temps forts de la course sur YouTube est trop douloureux, peu importe de suivre les nouvelles. J’attends toujours de voir comment tu vas le résoudre, @fia. – Richard Aucock (@richardaucock) 4 janvier 2022

