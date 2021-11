L’ancien patron de Chelsea, Frank Lampard, candidat au poste de Norwich après le limogeage de Daniel Farke, alors que Danny Murphy insiste sur le fait que le dernier club de la Premier League a désormais une chance de survie

Frank Lampard serait un candidat au poste de direction vacant à Norwich et, alors qu’il cherche son prochain emploi, serait prêt à prendre en charge un club de championnat.

Le dernier mandat de Lampard a eu lieu dans l’ancien club de Chelsea, où il a terminé quatrième lors de sa première saison en charge lors de la campagne 2019-2020, avant d’être limogé avec les Blues à la neuvième une saison plus tard.

Lampard est à la recherche de son prochain emploi en gestion

Le premier rôle de manager de l’ex-international anglais était à Derby County dans le championnat, qui s’est terminé dans le chagrin après la défaite contre Aston Villa lors de la finale des barrages du championnat 2018-19.

Et le journaliste de talkSPORT, Alex Crook, a déclaré que Lampard était heureux de se retirer et de gérer à nouveau le deuxième niveau.

Cela pourrait être le cas s’il prend le poste de Norwich – ce qu’il serait l’un des candidats à faire – et ne parvient pas à les sauver de la relégation cette saison.

Son dernier emploi était dans l’ancien club de Chelsea

Crook a déclaré à talkSPORT: «J’ai déjà mentionné Frank Lampard – il peut sembler étrange que Frank Lampard puisse passer de la gestion de la Ligue des champions avec Chelsea au championnat parce qu’ils sont en baisse, même s’ils ont gagné hier.

«Il faudrait un miracle avec cette équipe pour les maintenir, mais je sais que Frank Lampard était même prêt à participer au championnat pour revenir dans le football à la fin de l’année. Donc, je pense qu’il y a toutes les chances que cela puisse arriver.

« De toute évidence, le poste vacant d’Aston Villa devenant disponible peut obscurcir le problème, bien que son nom n’y soit pas encore vraiment associé. »

Lampard a déjà réussi dans le championnat, quand il était patron de Derby il y a quelques années

Norwich a limogé Daniel Farke après sa victoire contre Brentford samedi et, malgré ces trois points, ils restent en bas de la ligue et à cinq points de la sécurité.

Cependant, l’ancien milieu de terrain de Premier League Danny Murphy pense que les Canaries ont pris la bonne décision en limogeant Farke et pense qu’un nouveau manager pourrait venir les sauver de la chute.

Farke a été limogé après un mauvais début de saison à Carrow Road

Murphy a déclaré à talkSPORT: «Cette équipe a du talent. On peut discuter du recrutement, ils n’ont pas signé beaucoup d’expérience, je pense toujours que c’est une erreur. Vous avez besoin d’une ou deux gouttes d’expérience qui ont été en Premier League.

« Mais un autre manager pourrait entrer et sortir une chanson d’eux et en tirer une mélodie, et pourquoi ne pas prendre ce risque maintenant parce que, tels qu’ils sont, ils sont en train de baisser. »