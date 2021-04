L’ancien patron de Chelsea, Frank Lampard, est le favori des bookmakers pour devenir le prochain manager des moins de 21 ans de l’Angleterre après la sortie du Championnat d’Europe alors qu’Aidy Boothroyd est critiqué pour «  erreurs stupides  »

Frank Lampard est le favori des bookmakers pour devenir le prochain manager des moins de 21 ans d’Angleterre après leur sortie du Championnat d’Europe.

Les Young Lions se sont écrasés du Championnat d’Europe lors de la phase de groupes pour le deuxième tournoi consécutif mercredi.

L’Angleterre avait une autre campagne de Championnat d’Europe à oublier sous Boothroyd

Après avoir perdu contre la Suisse et le Portugal lors de leurs deux premiers matchs, les hommes d’Aidy Boothroyd devaient battre la Croatie par une marge de deux buts pour avoir le moindre espoir de se qualifier pour la phase à élimination directe.

Et avec le Portugal battant la Suisse, l’Angleterre semblait avoir fait exactement cela grâce aux buts d’Eberechi Eze et Curtis Jones.

Cependant, le but merveilleux de Domagoj Bradaric à distance dans la première minute du temps d’arrêt a brisé le cœur de l’Angleterre.

Le contrat de Boothroyd en Angleterre expire cet été et de sérieuses questions seront posées sur son incapacité à tirer le meilleur parti des talents prometteurs à sa disposition.

Betfair a l’ancien patron de Chelsea Frank Lampard comme favori 2/1 pour remplacer Boothroyd sur la sellette Angleterre U21.

Lampard n’a duré que 18 mois en tant que manager à Chelsea

Lampard, qui a remporté 106 sélections pour l’Angleterre, est au chômage depuis son limogeage par les Bleus en janvier avec sa seule autre expérience de gestion à Derby en championnat.

Eddie Howe est le deuxième favori de Betfair à 15/2 pour obtenir le poste de Young Lions, tandis que Chris Wilder (9/1) et Gary Neville (10/1) suivent de près.

Un certain nombre d’autres anciens joueurs anglais sont également en lice pour le poste, notamment John Terry (14/1), Michael Carrick (16/1), Paul Scholes (25/1) et Wayne Rooney (33/1)

Ci-dessous, vous pouvez voir les dernières cotes sur qui est en lice pour être le successeur de Boothroyd, selon Betfair.

Prochaine cote des entraîneurs des moins de 21 ans

Frank Lampard 2/1 Eddie Howe 15/2 Chris Wilder 9/1 Gary Neville 10/1 Phil Neville 10/1 Ian Foster 12/1 Danny Cowley 12/1 John Terry 14/1 Michael Carrick 16/1 Nicky Butt 18/1 Lee Bowyer 20/1 Scott Parker 20/1 Paul Scholes 25/1 Jamie Carragher 33/1 Wayne Rooney 33/1 Sol Campbell 33/1 Joey Barton 40/1 Michael Owen 40/1 David Beckham 50/1 Alan Shearer 50/1 Dean Smith 50/1

L’animateur de talkSPORT, Andy Goldstein, a critiqué les « erreurs stupides » de Boothroyd pour le départ prématuré des Young Lions à l’Euro 2021.

Il a déclaré: «La raison pour laquelle nous n’avons rien gagné depuis 37 ans n’a rien à voir avec cela. C’est à cause des erreurs que quelqu’un comme Aidy Bootroyd ou Aidy Boothroyd a commises au cours de ces années.

«En 2019, il a mis Phil Foden sur le banc alors que nous nous sommes écrasés du tournoi contre la Roumanie.

«Le match avant cela, Phil Foden était la tête et les épaules au-dessus de tout le monde dans ce côté et a marqué un but incroyable.

«Phil Foden, la tête et les épaules au-dessus de tout le monde dans un match que nous devons gagner pour rester dans la compétition, lui a-t-il laissé tomber.

«C’est la raison pour laquelle nous ne gagnons pas à cause d’erreurs stupides, de décisions stupides prises.»