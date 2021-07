Voir à quel point Steven Moffat est toujours passionné par Doctor Who est réconfortant; ses paroles sont incontestablement les sentiments de quelqu’un qui connaît le véritable esprit du Docteur. Ses sentiments sont également compréhensibles, surtout si l’on considère qu’il a participé à l’écriture de certains des scénarios les plus émouvants de la série. Et les fans sont sûrement reconnaissants pour son travail de Doctor Who, qui a duré plus d’une décennie au total.