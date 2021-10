Paulo Fonseca est désormais clairement le favori pour le poste à Newcastle et il a été rapporté que l’ancien patron de Roma est « prêt à accepter » le rôle.

Treize jours après que le consortium soutenu par l’Arabie saoudite d’Amanda Staveley a finalement mis la main sur le club, le mandat de 27 mois de Steve Bruce a pris fin mercredi lorsqu’il a été annoncé qu’il était parti par consentement mutuel.

Fonseca est un agent libre et on pense qu’il aimerait le travail à Newcastle

Fonseca a été fortement lié à un déménagement à St James’ Park avec quelques suggestions selon lesquelles l’entraîneur-chef est ouvert à la perspective de déménager dans le nord-est de l’Angleterre.

Fonseca est clairement le favori pour la sellette alors que la hiérarchie réduit une liste de successeurs potentiels, mais il n’est pas le seul à avoir été pris en considération.

Le manager des Rangers Steven Gerrard, l’ancien patron de Bournemouth Eddie Howe et l’ancien entraîneur-chef de Chelsea Frank Lampard ont également été liés au travail, bien que les propriétaires des Magpies se soient procuré un peu de temps pour prendre une décision rapide en plaçant l’assistant de Bruce, Graeme Jones. responsable du déplacement de samedi en Premier League à Crystal Palace.

Le journaliste Fabrizio Romano, cependant, a clairement indiqué que les pourparlers de Fonseca avaient été positifs et a révélé que le Portugais n’attend plus que le «feu vert» pour assumer le rôle.

Fonseca se rapproche de la sellette de Newcastle

Romano a écrit sur Twitter : « Travail à Newcastle. Les discussions se poursuivront aujourd’hui entre Paulo Fonseca et le conseil d’administration de Magpies – l’accord se rapproche sur un contrat à long terme. Pas encore terminé mais des négociations en cours.

Le départ de Bruce n’a pas été une surprise après la défaite 3-2 à domicile dimanche contre Tottenham lors de son 1000e match en tant que manager et son dernier responsable du club qu’il a grandi en soutenant.

Que cela ait pris si longtemps était peut-être une surprise, avec des spéculations frénétiques sur les remplacements potentiels depuis qu’il est apparu que la prise de contrôle était sur le point de se concrétiser.

Bruce a quitté les Magpies par consentement mutuel mercredi matin

Sa sortie a été confirmée dans un communiqué du club, qui a déclaré: « Newcastle United peut confirmer que Steve Bruce a quitté son poste d’entraîneur-chef par consentement mutuel.

«Il quitte les Magpies après plus de deux ans à la tête du club, après avoir mené le club aux 13e et 12e places en Premier League et avoir atteint les quarts de finale de l’Emirates FA Cup et de la Carabao Cup au cours de son mandat.

« Newcastle United tient à exprimer sa gratitude à Steve pour sa contribution et lui souhaite bonne chance pour l’avenir. »

