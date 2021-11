L’ancien patron de l’Allemagne, Joachim Löw, admet que s’asseoir n’est pas facile

Le patron de l’Allemagne, vainqueur de la Coupe du monde 2014, Joachim Löw n’est plus entraîneur, mais il semble qu’il pourrait avoir envie de revenir sur la touche.

Les dernières années de Löw à la barre ont été entachées de controverses mineures (limogeage du trio du Bayern Munich composé de Thomas Müller, Jerome Boateng et Mats Hummels) et de mauvaises décisions, mais l’Allemagne restera dans les mémoires pour ses énormes succès.

« Ça n’a pas été facile après tant d’années, j’ai dû prendre un peu de distance et tout gérer. Le Championnat d’Europe a été une déception, malheureusement », a déclaré Löw (tel que capturé par Tz). « C’est un sentiment étrange, ces dernières années, j’étais toujours sur le terrain. »

On dirait que l’absence de Löw du box des entraîneurs le ronge et qu’il pense peut-être à un nouveau départ.

« C’est tout à fait envisageable. Après une si longue période, je dois d’abord faire une pause de six mois ou d’un an. Le désir et la motivation reviennent lentement », a déclaré Löw.

Jusqu’à ce qu’il fasse cet appel, Löw continuera de suivre de près l’Allemagne et son nouvel entraîneur, Hansi Flick.

« J’ai suivi les matchs avec Hansi, c’est le meilleur entraîneur que l’équipe puisse avoir. Il a une expérience et une compétence incroyables. Il y avait beaucoup d’énergie dans l’équipe, il fait un excellent travail », a déclaré Löw.