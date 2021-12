L’ancien patron de l’équipe de Daniel Ricciardo, Cyril Abiteboul, révèle un tatouage de blaireau au miel après un pari hilarant vu sur Drive to Survive, mais il n’est pas le seul à perdre face au pilote McLaren

Daniel Ricciardo a rappelé à un autre team manager de ne pas parier contre lui, l’ancien patron Cyril Abiteboul rendant enfin hommage au pilote australien.

Abiteboul a été directeur général de Renault F1 Team entre 2014 et 2020, chargé de ramener les doubles champions du monde en tête de la grille.

. – .

Ricciardo n’a été chez Renault que pendant deux ans mais a aidé l’équipe à remonter sur le podium

.

Il a ensuite ramené McLaren à la plus haute marche, provoquant deux engagements à vie de la part des chefs d’équipe

Le réalisateur français a réussi un énorme coup en 2019 lorsqu’il a engagé Daniel Ricciardo, huit fois vainqueur de la course, de Red Bull Racing pour lancer le projet Renault, mais l’équipe a eu du mal à monter dans la commande.

Malgré la mauvaise forme, Ricciardo a fait le pari avec son ancien patron qu’il devrait se faire tatouer si Ricciardo parvenait à mettre la voiture sur le podium, ce qu’il a fait deux fois au cours de la saison 2020.

Les troisièmes places en Allemagne et en Italie ont vu Abiteboul perdre le pari, et il a également perdu son emploi lorsque l’équipe a été renommée Alpine F1 pour la saison 2021.

Néanmoins, Abiteboul est resté fidèle à sa parole, s’inspirant finalement de l’inspiration de son ancien pilote et de son équipe.

YouTube – Daniel Ricciardo

Ricciardo n’a pas pu cacher sa joie alors que son ancien patron a finalement décidé qu’il était temps

YouTube – Daniel Ricciardo

Mais d’abord, Abiteboul a dû effacer le plan avec sa femme moins qu’heureuse

Ricciardo a inventé le surnom de « The Honey Badger » plus tôt dans sa carrière en Formule 1, en s’inspirant de l’un des animaux les plus agressifs de la nature.

Abiteboul a choisi d’avoir le mammifère féroce dans son tatouage en hommage, émergeant d’une arche qui symbolise la moitié supérieure du logo Renault.

Ricciardo a mis en ligne sur YouTube des images du tatouage posé sur un Abiteboul à l’air incroyablement nerveux qui a même dû téléphoner à sa femme pour obtenir la permission.

Mais malgré le drame, il n’est même pas le premier manager de F1 sur lequel Ricciardo a laissé une impression à vie.

YouTube – Daniel Ricciardo

Le processus n’avait pas l’air très amusant

YouTube – Daniel Ricciardo

Mais les résultats étaient assez impressionnants avec le A rempli plus tard aussi

Pas que Monza allait se faire oublier de sitôt… 🇮🇹🏆 #McLaren #F1 pic.twitter.com/wNgeNs4ecx – Zak Brown (@ZBrownCEO) 23 octobre 2021

Après deux ans, Ricciardo a quitté Renault pour rejoindre McLaren pour la saison 2021, et l’équipe basée à Woking a semblé revitalisée avec lui et la star britannique Lando Norris au volant.

À tel point qu’ils ont obtenu un doublé époustouflant à Monza cette année, et incroyablement, McLaren reste la seule équipe à avoir réussi l’exploit cette saison.

.

Ricciardo et Norris ont formé une équipe de rêve chez McLaren

Ricciardo était dans une forme imparable après avoir envoyé sa fusée papaye à l’intérieur de Max Verstappen au premier virage de la journée, obtenant sa première victoire en 66 courses.

Le patron de McLaren, Zak Brown, était tellement ravi de l’exploit qu’il a lui aussi décidé de l’ancrer, avec un tatouage de Monza sur son biceps.

Ricciardo est là-haut dans les échelons supérieurs lorsqu’il s’agit des plus grands pilotes de Formule 1 n’ayant jamais remporté de championnat, mais tous les chefs d’équipe désireux de lui donner une chance à l’avenir auront sûrement maintenant des doutes.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.