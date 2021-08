Actualités Bitcoin

L’ancien patron de l’ETF de Merrill Lynch sera à la tête de sa nouvelle initiative sur les actifs cryptographiques

L’ancien responsable des produits négociés en bourse (ETF) de Bank of America Merrill Lynch dirigera la nouvelle initiative d’actifs numériques de la banque, y compris les stratégies de cryptographie.

Mark Donoghue dirigeait auparavant le groupe ETP et SMA au sein de la société, mais s’est vu confier un nouveau rôle au cours du deuxième trimestre pour servir de chef du commerce numérique au sein du groupe plus large des produits d’investissement visant à définir et à exécuter la stratégie de gestion de patrimoine liée aux actifs numériques. , a rapporté Citywire.

Cependant, jusqu’à présent, aucune offre liée à la cryptographie n’est disponible pour les conseillers et les utilisateurs de la banque.

Un porte-parole de Merrill Lynch a confirmé que cette division est distincte de l’équipe de recherche sur les crypto-monnaies, qui fait partie du groupe de recherche mondial de la banque, dirigé par Alkesh Shah, qui fournit des vues d’entreprise, des informations sur les investissements et des prévisions économiques. Un porte-parole de Merrill Lynch a déclaré :

« Ces mesures mettent en évidence notre concentration continue sur la mobilité des talents, ainsi que notre fort engagement envers l’innovation en matière de produits et de négociation au sein de notre activité de gestion de patrimoine »

Récemment, BofA est devenu un nouvel investisseur stratégique avec FTX, Coinbase Ventures et Founders Fund dans le financement de 300 millions de dollars de série D de Paxos, basé à New York, qu’il a levé trois mois auparavant.

Avec cela, le géant de l’investissement a rejoint ses concurrents. JPMorgan a commencé à proposer un fonds Bitcoin privé interne à ses riches investisseurs cette semaine seulement après avoir annoncé en juillet qu’il mettrait cinq fonds cryptographiques à la disposition de tous ses clients de gestion de patrimoine. Morgan Stanley a également mis trois fonds axés sur le bitcoin à la disposition de ses clients de gestion de fortune en mars.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.