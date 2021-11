L’ancien patron de Manchester United pourrait rejoindre Gary Neville à Salford tandis que League One Sunderland et l’ancien club Molde sont également candidats

Ole Gunnar Solskjaer est à la recherche d’un nouvel emploi après la fin de son règne en tant que patron de Manchester United le week-end dernier.

Le Norvégien a été sous pression pendant la majeure partie de la saison et une série de victoires lors de ses sept derniers matches de championnat a finalement mis fin à son mandat à Old Trafford.

La Norvège pourrait confier à Solskjaer son prochain poste de direction

Une défaite dévastatrice 4-1 contre Watford n’a laissé aucune option aux responsables, l’ayant soutenu après des défaites humiliantes contre Liverpool et Man City.

Cela a mis fin au temps de Solskjaer au club en tant que manager d’un peu moins de trois ans – sans trophée et avec United languissant à la huitième place de la Premier League.

S’exprimant après son départ, un Solskjaer ému a déclaré: « Vous savez ce que ce club signifie pour moi et ce que je voulais accomplir ici. Pour le club, pour les fans, pour les joueurs, pour le staff.

«Je voulais que nous passions à l’étape suivante pour défier pour la ligue, pour gagner des trophées et je pense seulement qu’il est juste que cela vienne de la bouche du cheval.

« Ce club signifie tout pour moi et ensemble, nous sommes un bon match, mais malheureusement je n’ai pas pu obtenir les résultats dont nous avions besoin et il est temps pour moi de me retirer. »

Solskjaer n’a pas pu gagner d’argenterie pendant son séjour avec le club

United n’a pas encore nommé de remplaçant tandis que la prochaine décision de Solskjaer reste tout autant un mystère.

L’équipe nationale de Norvège a été présentée comme la meilleure opportunité pour le joueur de 48 ans à matchs (1/1).

L’équipe de Stale Solbakken pourrait être à la recherche d’un nouveau départ après avoir raté la qualification pour la Coupe du monde et pourrait se tourner vers l’international Solskjaer, 67 sélections.

Un retour émouvant à Molde, où Solskjaer a remporté deux titres, est également au programme, tandis que les champions en titre Bodo/Glimt sont un autre concurrent.

Rester en Angleterre est une autre possibilité avec l’ancien club de Cardiff comme option, tout comme League One Sunderland.

Salford – qui appartient en copropriété aux stars de la classe ’92 Gary Neville, Ryan Giggs, Phil Neville, Nicky Butt et David Beckham – est également une avenue potentielle.

Voici les meilleurs candidats dans leur intégralité, selon Betfair – les cotes sont correctes au moment de la rédaction du mardi 23 novembre.

Norvège – 1/1Molde – 5/1Bodo/Glimt – 7/1Cardiff – 10/1Sunderland – 12/1LA Galaxy – 14/1Norwich – 14/1Burnley – 16/1Salford – 20/1Derby – 20/1Valence – 25/1Rangers – 25 /1Monaco – 33/1Newcastle – 66/1

Haaland a joué sous Solskjaer à Molde, où ce dernier pourrait finir par revenir

L’interview émotionnelle de Solskjaer à la suite de son limogeage de United a été qualifiée d' »embarrassante » par Jamie O’Hara de talkSPORT.

« Personne ne veut voir quelqu’un perdre son emploi », a déclaré O’Hara.

«C’est un bon gars et vous voulez voir les gens bien faire, il était dépassé.

« Mais allez, qu’est-ce que c’est [the interview], que font-ils? Je veux dire, vous ne voyez pas Chelsea faire ça avec Frank Lampard.

« Frank Lampard est une plus grande légende du club de football qu’Ole Gunnar Solskjaer ne l’est à Manchester United.

« Vous ne voyez pas Frank Lampard quand il a été limogé, Chelsea lui a accordé une interview et dit qu’il était une légende du club, c’est embarrassant.

« Chelsea s’est débarrassée de Frank Lampard, a fait venir [Thomas] Tuchel, a gagné la Ligue des champions, déclaration, on avance, merci Frank, on avance.

« Qu’est-ce que c’est? tu viens de le virer [Solskjaer], il n’a pas été assez bon, Manchester United est à des kilomètres, il est payé pour faire un travail pour tirer le meilleur parti de l’équipe et il ne l’a pas fait.