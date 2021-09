L’ancien patron de PlayStation, Layden, déclare que le développement de jeux triple A n’est pas durable

L’ancien directeur de PlayStation Worldwide Studios, Shawn Layden, a de nouveau déclaré que les budgets de jeu triple A ne sont pas viables.

S’adressant à Bloomberg à propos de son nouveau rôle de conseiller au sein de la société de services de jeux Streamline, l’ancien de Sony Interactive Entertainment a déclaré que le montant d’argent nécessaire pour créer un jeu à succès augmente de manière exponentielle. Layden a déclaré que chez SIE, les titres PlayStation 4 coûtaient environ 100 millions de dollars à fabriquer, alors qu’il s’attend à ce que les jeux sur la nouvelle PS5 coûtent le double de ce chiffre.

Cela, dit l’ancien directeur, conduit les éditeurs à être réticents au risque et ne souhaitent généralement que publier les mêmes types de jeux encore et encore. Layden admet qu’il a joué un rôle dans cette poussée pour des budgets plus importants.

“Si nous ne pouvons pas empêcher la courbe des coûts de monter, tout ce que nous pouvons faire est d’essayer de réduire les risques”, a-t-il déclaré.

“Cela vous met dans un endroit où vous êtes incité à faire des suites.”

Layden a quitté SIE en septembre 2019 après 25 ans dans l’entreprise. Ce n’est pas la première fois que l’ancien dirigeant déclare que la nature actuelle des jeux triple-A n’est pas durable.

